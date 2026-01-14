Не лише в Києві: у ще одному місті спалахнув скандал через школу, де дітей навчають за радянськими підручниками

Школа у Сумах / © ТСН

У Сумах стався гучний скандал: відео-звіти з так званого «простору свідомих людей» здійняли хвилю обурення в мережі. Виявилося, що поки місто здригається від обстрілів, за зачиненими дверима дітей навчають за радянськими підручниками та «культурними цінностями» РФ.

Подробиці з’ясовувала кореспондентка ТСН Оксана Солодовник.

«Русскій мір» під прикриттям «сімейного простору»

Скандал навколо сімейного простору «Асгард» спалахнув після того, як харківський активіст поширив кадри з новорічного свята закладу. На відео діти малюють гжеллю, співають російською та вивчають предмети за посібниками часів СРСР і навіть дореволюційними виданнями. Коментатори в мережі одностайні: «Якими виродками треба бути, щоб ось так калічити дітей і пертися в "усРуський мір", який тебе гвалтує і вбиває щодня».

Заклад уже потрапляв у поле зору СБУ в листопаді минулого року, але, судячи з соцмереж, продовжує активно діяти.

Оголошення про школу / © ТСН

«Вільний дух у тілі жінки»: хто стоїть за школою

Знайти «школу» непросто. Вона розташована в центрі міста, у рожевій будівлі біля дитячого парку, але точна адреса не вказана. На дверях — замок, сусіди кажуть, що орендарі нещодавно переїхали. Проте на вході досі висить запрошення: «Виховання на основі рідної культури».

Журналісти ТСН зателефонували за номером в оголошенні. Слухавку взяла жінка, яка називає себе Мівіною.

Мівіна, представниця закладу: «Розвиваємося згідно своїх коренів, згідно своєї культури, своїх родів, і вивчаємо мову своїх предків... Росія — це держава, така сама, як є Україна-держава, є Україна-корпорація. Я знаходжуся як вільний дух в тілі жінки. У мене є власне ім’я, Мівіна, і це все, що я можу сказати».

За таку «альтернативну освіту» батьки платять близько 10 тисяч гривень на місяць. Їм обіцяють документи державного зразка, хоча сам заклад офіційно не існує.

Позиція освітян: «Заклад не існує в реєстрах»

У Державній службі якості освіти Сумщини кажуть, що проконтролювати знання дітей у цьому просторі неможливо, адже він не має ліцензії.

Алла Рябуха, начальниця управління Держслужби якості освіти у Сумській області: «Ми не можемо навіть надати запит до цієї установи, бо вони не є закладом освіти. Вони не мають ліцензії, в жодних наших реєстрах вони не існують. Припускаємо, що діти закріплені за школами в інших областях на сімейній формі або екстернаті, а цей заклад відвідують паралельно».

Наразі відомо про щонайменше 8 дітей із двох родин, які відвідують «Асгард».

«Чиста диверсія»: думка волонтерів

Волонтерка Світлана Ревякіна, яка намагалася закрити заклад ще восени, підозрює, що активізація «школи» пов’язана з чутками про можливий наступ ворога на Суми.

Світлана Ревякіна, голова ГО та волонтерка: «Це абсолютна диверсія проти України. Наші хлопці й дівчата воюють за те, щоб "руський мір" тут не розповсюджувався, який несе гниль і кров. А зсередини це іде диверсійна робота чистої води. Вона [Мівіна] — переселенка, у 23-му році на неї вже виходили правоохоронці, вона притихла, а тепер знову підняла голову».

Мешканці міста та активісти сподіваються, що після нового розголосу перевірка правоохоронних органів нарешті стане результативною, а діяльність закладу, що просуває наративи агресора, буде припинена.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що у Києві при монастирі УПЦ Московського патріархату «Голосіївськ пустинь» діє нелегальна школа, яка «зомбує» українських дітей ворожою пропагандою. У підпільній школі Московського патріархату учні вивчають російську мову, яка в розкладі вказана як «слов’янська», співають радянські пісні і читають російську літературу.