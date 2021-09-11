Не мав наміру вбивати: суд призначив "умовне" покарання чоловікові, що стріляв у поліцейських

Судді не розгледіли у діях обвинуваченого замах на вбивство правоохоронців і призначили йому покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

На Львівщині суд вирішив, що чоловік, який стріляв з мисливської рушниці у поліцейських, не мав наміру їх убивати. На користь цього, начебто, свідчить те, що він випустив у їхній бік дві кулі, а копів було троє. На підставі цього звинувачення у замаху на вбивство перекваліфікували у погрози. Замість 15 років позбавлення волі або навіть довічного ув’язнення підсудному призначили мінімальне покарання.

Про несподіваний судовий вердикт і реакцію на нього йдеться 11 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Нагрудні камери поліцейських, які втрьох затримували зловмисника, зафіксували, що він стоїть навпроти з рушницею в одній руці та пляшкою алкоголю в іншій. Через мить пролунали постріли. За словами патрульних, чоловік вистрелив тричі – один раз угору та двічі в їхню сторону. Вони теж змушені були здійснити попереджувальний постріл у повітря.

“Патрони у нього не були холості. Відстань між нами була 15-20 метрів, він стріляв між нами з напарником. Ми чули, як пролетіла куля”, - розповідав інспектор патрульної поліції Ростислав Зворський.

Затримання відбувалося після того, як чоловік легковим автомобілем проїхав залізничний переїзд на червоне світло. Копи намагалися зупинити його, увімкнувши сирену, але водій утікав. Під час гонитви утікач зніс огорожу зупинки громадського транспорту та виїхав у поле, де автомобіль застряг у болоті. З авта він вийшов із мисливською рушницею та пляшку спиртного. Копам наказував не наближатися, погрожуючи вбивством.

Пів року тривав судовий розгляд цієї справи у Камянка-Бузькому районному суді. Його вирок був несподівано м’яким. Звинувачення в замаху на вбивство поліцейських судді перекваліфікували на погрози правоохоронцям, вважаючи, що стрілець не мав наміру заподіяти смерть правоохоронцям. “Вчиняючи замах на трьох осіб, здійснення двох пострілів є недостатнім”, - йдеться у вироку суду.

Тридцятирічний підсудний відмовився спілкуватися з ТСН з приводжу інциденту. На суді ж він пояснив, що тікав і відстрілювався, бо переплутав копів із грабіжниками, коли перевозив у машині бурштин. Випити спиртного під час погоні його, начебто, змусив пережитий стрес.

Патрульні вважають, що стрілець обманює суд, адже вони були на службовому автомобілі, в формі, є записи із камер, на яких вони представляються.

За вироком суду обвинуваченому в порушенні правил дорожнього руху, незаконному зберіганні бурштину та стрілянині в сторону правоохоронців призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі “умовно” — з іспитовим терміном два роки, упродовж яких він буде під наглядом і зобов’язується не вчиняти інших злочинів.

Поліцейські подаватимуть апеляцію на рішення суду першої інстанції. Вони занепокоєні тим, що безкарність для злочинця може призвести до нових жертв у майбутньому.

Новини України: несподіваний вирок – чоловік, який стріляв у поліцейських, отримав домашній арешт

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання