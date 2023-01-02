Не мав роботу, тож відкрив свою піцерію: переселенці у Львові розпочинають бізнес

Поки що у піцерії два працівники, та щойно клієнтів побільшає, планують наймати на роботу інших вимушених переселенців.

На Львівщині запрацювала піцерія, де працівники – вимушені переселенці. Заклад відкрили у будівлі колишнього ресторану, у власника викупили обладнання, сплачують лише оренду за приміщення. Профінансували ініціативу – громадська організація та власник всесвітньо відомої кур’єрської мережі, йдеться в ТСН.

Працює піцерія поки тільки на доставку, а от коли з’явиться більше клієнтів, планують масштабуватися.

Серед працівників Роман, який разом з дружиною та двома маленькими дітьми евакуювався із Сум на Львівщину у березні. Спочатку волонтерив, та коли зрозумів, що тут надовго, почав шукати роботу. Стати майстром піци – це зовсім нове для нього, адже працював торговим агентом, та виклику не злякався. Пройшов тренінг у піцайоло з досвідом і навчився.

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Піцерію відкрили за кошти громадської організації, також допомогли інвестори. “Наша іспанська партнерка Клара, каже, в мене друг в Іспанії власник кур’єрської доставки відомої на весь світ, ми такі: “Вау”. Він каже, він може профінансувати піцерію. Купили обладнання, меблі, піца автомати, професійна піч, професійні холодильники, все з нержавійки, як треба, повноцінний працюючий ресторан”, - розповідає директор громадської організації Євген.

Саме Женя від початку повномасштабного вторгнення допоміг евакуювати сотні переселенців. Разом з фондом та партнерами організовують різні соціальні проєкти. Каже, робота - вкрай важлива для людини, навіть якщо її усім забезпечують. “Ми надавали їм харчування, було багато гуманітарки, але бачили, що люди нудяться без роботи. Десь було розуміння, що місцеві люди будуть трохи коситися, ага, приїхали їдять, сидять, іде війна. Якщо вона навіть має житло, хоч і тимчасове житло, харчування, якусь гуманітарну допомогу, але не має роботи, людина сидить і все рівно нервує”, - переконує Євген.

Поки що у піцерії два працівники, та щойно клієнтів побільшає, планують наймати на роботу інших вимушених переселенців, бо основна мета проєкту – створити робочі місця і бути корисними.

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