"Не міг подумати, що востаннє бачив батьків": росіяни вдарили "Шахедом" по будинку в селі на Вінниччині

У селі Подільське на Вінниччині російських дрон вдарив по будинку 26-річного Віталія Остапенка. Росіяни вбили батьків хлопця, Віталій ж отримав тяжкі травми.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Валерія Кузнецова.

14 березня російський "Шахед" вдарив по житловому будинку Віталія Остапенка, в якому хлопець мешкав разом із батьками.

"Все було раніше добре, ніхто не міг подумати, що в одну мить може забрати життя мами і тата", - каже Віталій.

Після обстрілу жителі села кинулись рятувати родину.

"Ми пішли їх шукати, де діти ,там їх найшли Ваня був неживий, донька ще була жива. Ще спитала де син, де Віталій", - згадує дідусь Віталія Іван Вовк.

Іван Вовк

51-річний голова родини загинув на місці, 42-річну дружину встигли доправити до реанімації, але врятувати не змогли. Дивом під бетонними плитами зумів вижити їхній 26-річний син. За життя Віталія кілька днів боролись медики і буквально витягли його з того світу.

Зараз у хлопця не працює права рука, а через складний перелом він ходить із ціпком. Той фатальний вечір пам’ятає до секунди.

"Пішов у свою кімнату, побажав добраніч мамі, батьку. Навіть не міг подумати що бачу їх останній раз. Тільки ліг, закрив очі", - згадує Віталій Остапенко.

Віталій Остапенко

Тепер Віталій з дідусем їздить розбирати завали, серед каміння і плит досі знаходять уламки смертоносного дрона. Дідусь Іван це - єдина підтримка, каже Віталій. Разом тут і поплачуть і сміття вивезуть. Відбудовувати нічого не будуть.

Віталій досі проходить реабілітацію і намагається оформити інвалідність, повноцінно працювати не може, тому залишився без заробітку. Але він знаходить сили доглядати за маминими квітами. Вони під час удару "Шахеда" вціліли.

Місце обстрілу

А ще Віталій дуже хоче вірити - убивці, які запустили дрон по його оселі, рано чи пізно будуть покарані.

Російський удар убив батьків та зруйнував дім! Історія Віталія, якого скалічила атака "Шахедів"

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