“Не міг спати вночі”: Вітренко поділився спогадами про загрозу віялових відключень минулого року

“Не міг спати вночі”: Вітренко поділився спогадами про загрозу віялових відключень минулого року

Колишній очільник Міністерства енергетики розповів про ризики.

Упродовж минулого опалювального сезону в Україні існувала загроза віялових відключень електроенергії.

Про це 16 грудня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на “1+1” повідомив колишній в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко.

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За його словами, після призначення на цю посаду великим його клопотом була загроза віялових відключень.

“Я всю минулу зиму прокидався вранці, дуже рано, з думкою про те, щоб не було віялових відключень, тому що ризик був. Іноді навіть не міг спати вночі, настільки я переживав про це”, - зауважив він.

Ексочільник міністерства зазначив, що в енергетиці завжди є ризик того, що будуть проблеми.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запевнив, що в Україні — стабільна енергетична ситуація, проте не виключив, що інколи, на місцевому рівні, відключення електрики все ж можуть бути.

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