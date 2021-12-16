“Не міг спати вночі”: Вітренко поділився спогадами про загрозу віялових відключень минулого року

Колишній очільник Міністерства енергетики розповів про ризики.
Упродовж минулого опалювального сезону в Україні існувала загроза віялових відключень електроенергії.
Про це 16 грудня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на “1+1” повідомив колишній в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко.
За його словами, після призначення на цю посаду великим його клопотом була загроза віялових відключень.
“Я всю минулу зиму прокидався вранці, дуже рано, з думкою про те, щоб не було віялових відключень, тому що ризик був. Іноді навіть не міг спати вночі, настільки я переживав про це”, - зауважив він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запевнив, що в Україні — стабільна енергетична ситуація, проте не виключив, що інколи, на місцевому рівні, відключення електрики все ж можуть бути.
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