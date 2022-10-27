Не може думати про уроки, бо хоче вбити кота: 12-річною школяркою з Рівненщини зайнялась поліція

Поліція встановила, що у школярки немає проблем з психікою, та проводить перевірку цього факту.

Стали відомі подробиці гучної історії про рівненську 12-річну школярку, яка, за даними зоозахисників, жорстоко знущається з котів та мріє вбивати їх.

Першими про цей випадок повідомили представники гуманістичного руху UAnimals.

"З публікацій у соцмережах та звернень небайдужих громадян нам стало відомо про те, що 12-річна дівчинка з Рівненщини жорстоко поводиться з безпритульними котами, знущаючись і вбиваючи їх на камеру. Відео знущань вона розповсюджувала у своєму телеграм-каналі, який після розголосу її жорстоких дій у соцмережах видалила. У своїх публікаціях у соцмережах дівчинка описує свій намір і бажання вбити кота", - повідомили зоозахисники.

Сьогодні стало відомо, що поліція Рівненщини після перевірки цієї інформації вже відкрила кримінальне провадження за статтею "Жорстоке поводження з тваринами". Про це в коментарі для ТСН.ua повідомила речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження. У поліції поки ще немає відео, на якому видно, що вона вбиває кота, відповідно, ми не можемо про це стверджувати до тих пір, поки цей факт не буде доведений, - уточнила Марія Юстицька. – У нас є скріншоти, де пишеться про те, що вона не може думати про уроки та хоче вбити кота".

За словами Юстицької, дівчина встановлена, вона мешканка одного із сіл Рівненського району: "За попередньою інформацією, у неї немає психічних відхилень, але в рамках провадження можлива перевірка".

В поліції також уточнили, що дівчина – з середньостатистичної родини, до цього в поле зору правоохоронців не потрапляла. Наші джерела серед правоохоронців уточнили, що мати живодерки працює в державній установі. На питання про те, яке покарання можливе в разі доведення провини, правоохоронці відповіли так: "За рішенням суду до дівчини можуть застосувати методи виховного характеру".

Скандал із 12-річною дівчинкою, яка знущається з котів

У Рівненській області 12-річна школярка в Telegram публікувала відео, як знущається з безпритульних котів. Після розголосу дівчина видалила скандальні відео, проте зоозахисники помітили це і звернулися із заявою до поліції.

Правоохоронці пообіцяли розслідувати інцидент.

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