“Не можемо використовувати свою перевагу”: військовий розповів про особливість війни на Курщині

Українські військові не можуть використовувати в повній силі свою технічну перевагу на Курщині, бо там не працює Starlink.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач.

За його словами, війна на Курщині та, наприклад, на Донеччині трохи відрізняється.

“Інша трошки географія, гідрографія, розгалуження річок, більше ярів. Тобто обмеження в певних маневрах. І не працює Starlink. Ми не можемо використовувати в повній силі свою технічну перевагу”, — каже військовий.

Павло Розлач / Фото: ТСН.ua

Розлач розповів, що лінія фронту виглядає інакше — “місячних пейзажів”, як на Донеччині, на Курщині поки немає.

“Але десь перетворюється, напевно, де лінія зіткнення не міняється, йде протиборство, і вона не в нашу, не в їхню сторону. Там вже відчувається. Бачиш на стрімі, що Донеччина виглядає, місячний пейзаж, все стерто, але багато ще досить “зеленок”. Населені пункти, як правило, там стерті. Села вже деякі на 80% стерті. Ще досить багато зеленки, лісів. Ще не викошено”, — розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вони першими увірвалися на КУРЩИНУ! ВЕДМІДЬ РОЗПОВІВ деталі ОПЕРАЦІЇ, які ШОКУЮТЬ

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