"Не можна чіпати — вони ж діти": Мочанов назвав причину зухвалої поведінки "мажорів"

"Не можна чіпати — вони ж діти": Мочанов назвав причину зухвалої поведінки "мажорів"

Мочанов звернув увагу, що щоразу в Україні повертаються до питання безпеки руху лише після резонансних ДТП.

Причина жахливих ДТП у яких фігурують "мажори" — діти багатих батьків — від безкарності "золотої молоді", вважає волонтер, автогонщик, радник міністра оборони (2014-2019) Олексій Мочанов.

Про це Мочанов заявив у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Коли говорять про цього "малолітку" (16-річного Миколу Х. з Харкова) та іншого, який обливає п***ном зірвані в школі куртки, це, звичайно, на голову не налазить. Раніше у нас двірник просто б мітлу в дупу засунув.. А зараз же нікого не можна чіпати — вони ж діти", — зазначив він.

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Мочанов згадав історію, яка сталася ще 2016 року. Тоді компанія молодих людей на BMW втікала від копів на шаленій швидкості. У затриманні брали участь понад 20 патрулів трьох районів столиці. Правоохоронці увалили рішення відкрити вогонь на поразку, про що водія було неодноразово попереджено через гучний зв'язок і постріли в повітря. В результаті смертельне поранення отримав один із хлопців у авто.

"Згадайте історію, коли поліція мала виклик, коли на BMW компанія молодих людей провокувала поліцейських. Втікала, чекала, коли наздоженуть, знову мчала. Поліція ще не мала досвіду, щоб п'ятьма машинами їх перекрити. Була стрілянина, був поліцейський, який потрапив у пасажира.Я своєму синові сказав: "Якби ти сидів у цій машині не за кермом і дозволив би комусь за кермом так поводитися, я б тобі просто відірвав голову. Тому що ми носимо прізвище моє, батька, діда, прадіда". І цю ганьбу на собі тягнути, — її повинні розділити всі, хто перебував у автомобілі тоді, його повинні розділити зараз батьки (Миколи Х. — Ред.). Я не знаю, юридично кого і на скільки посадять", — сказав Олексій Мочанов.

Він зазначив, що щоразу в Україні повертаються до питання безпеки руху тільки після резонансних ДТП.

Мочанов назвав причину зухвалої поведінки "мажорів"

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