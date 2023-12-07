"Не можу мовчати": священослужитель ПЦУ заявив про наругу над Києво-Печерською Лаврою

У Києво-Печерській Лаврі знов відбувся музичний концерт, який цього разу неабияк обурив духовенство із Православної Церкви України (ПЦУ) та спричинив скандал. Днями прессекретар Вінницько-Барської єпархії ПЦУ архімандрит Софроній Чуприна на своїй сторінці у Facebook заявив, що трапилась наруга над святинею і організатори цього, ймовірно, будуть покарані "небесними силами".

Він висловив думку про те, що зовсім не доречно проводити світські концерти там, де недавно проводились сповіді та інші релігійні таїнства.



"В палаті Трапезного храму провели черговий концерт класичної музики. Це не перший випадок блюзнірства в святому місці. Дехто виправдовує наругу над святинею, мовляв: Це не храм, а трапезна палата. Нічого страшного в тому немає.

Це лукаві виправдання, бо то не просто трапезна, — написав Чуприна. — Раніше там сповідали і служили панахиди і люди молилися, а тепер біснування на святому місці. Замість молитви співи. Невже немає іншого місця для концертів? А пригадайте танці біснуватої дівахи. Держава гарно скориставшись нагодою захопила монастирські приміщення і тепер там, де раніше лунали молитви співають, грають на музичних інструментах і танцюють. І що найстрашніше, ці люди навіть не усвідомлюють, що за подібні витівки доведеться відповідати, якщо не на цьому світі, то в майбутньому віці точно".

Скріншот зі сторінки С.Чуприни у Facebook. Представник ПЦУ обурився через те, що в храмі знов провели світський концерт.

Скріншот зі сторінки С.Чуприни у Facebook. Священослужитель нагадує, що церква - це місце для молитви.

У коментарі для ТСН.ua Софроній Чуприна розповів, що на його пости відреагували багато людей.

"Були такі люди, які подякували за таку відкритість, були і такі, хто засуджував, мовляв, я виступаю проти класичної музики. Я хочу сказати, що це моя суб’єктивна точка зору, вона може не співпадати з точками зору інших людей. Але я, як священослужитель, якщо бачу якусь неправду, порушення заповідей Божіїх, то не можу мовчати, — каже архімандрит. — Як християнина мене це обурює. Є багато інших місць, де можно проводити концерти. Церква відрізняється від інших культурних споруд тим, що там людина знаходить діалог з Богом, там ніщо не повинно відволікати людину від розмови з Богом. Кожна ікона — це ніби вікно в небесний світ, кожен куточок в храмі овіяний благодаттю. Коли храми використовуються в якості концертних залів – я вважаю, що це неправильно. В Трапезній палаті, де відбувся концерт, раніше звершувались таїнства церкви. Там звершувались покаяння, там люди спокутували свої гріхи, сповідались, там молились за спочилих. У нас зараз йде війна. Замість того, щоб зараз навпаки молитись, в них проводять якісь концерти. Ну для цього ж є багато інших місць".

За словами Софронія Чуприни, не виключено, що за проведення концерту в Лаврі хтось понесе покарання від небесних сил.

"Є такі духовні закони: все, що відбувається, все, що робить людина — все має наслідки. Святе Письмо навчає, що хліб, який людина пускає по воді, він повертається. Повертається добро, так само обов’язково повертається і зло. Не обов’язково на тих організаторів. Можливо — на всю країну. Ми повинні враховувати, що у нас іде війна. Війна повинна змінити свідомість людини, країни. Якщо ми не змінемо своє відношення один до одного, до Бога, то я не знаю, як взагалі все може закінчитись. Навпаки, щоб зосередитись на покаянні, на виправленні, у нас храми використовуються не за призначенням. Ми знаємо, що Господь милостивий, сподіваємось, що він простить та змилується над нами, але є речі, яких краще не робити, не провокувати".

У заповіднику кажуть про виключення

У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" про музичну подію кажуть, що це було виключення.

"У Лаврі з візитом була дружина посла Італії, яка є диригенткою, побачила Трапезну палату та запропонувала провести тут концерт. Міністерство культури та інформаційної політики їх (музикантів – Ред.) запросили. Наша ключова стратегія в плані проведення таких музичних заходів — це виключно а капелло, божествені співи, церковний спів, який зараз відроджується в Україні. Цей концерт скоріше був виключенням. Ще раз скажу, що наша позиція — не використовувати все ж таки інструменти, а живий спів, який дотичний до церковного співу. Ми розуміємо, що люди хочуть бачити тут більше молитв, спокійного співу, але в цьому випадку ми пішли на виключення для іноземної делегації, яка до нас звернулась", — повідомила пресслужба заповідника в коментарі для ТСН.ua.

До цього в заповіднику додали, що дотримуються думки, що в Лаврі повинен звучати церковний хор, а концерти можно проводити на відкритих майданчиках.

Раніше повідомлялось, що на початку року з'явилось скандальне відео концерту з Лаври у Києві.

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