“Не можуть адекватно чинити опір”: військовий висловився про відсутність ротацій в Україні

На боєздатність української армії дуже впливає відсутність ротацій. Моральний стан підрозділів, які довго не міняють, настільки пригнічений, що вони не можуть адекватно чинити опір противнику і вести бій при тому, що кількість озброєння та особового складу дозволяли це робити.

Про це бойовий медик бригади “Азов” на позивний “Око” розповів в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

“Противник, який стояв навпроти нас в Серебрянському лісництві… при розмові з їхніми військовополоненими, вони розповідали, що кожні три місяці в них були ротації особового складу. А в нас ротацій немає. Наприклад, “Азов” зайшов на рік в Серебрянське лісництво, зараз він на Торецькому напрямку”, — каже військовий.

За його словами, втома призводить до розконцентрації на позиціях, до якоїсь зухвалості. Військові починають не зважати на правила особистої безпеки, і це призводить до травмування особового складу.

“Тому що дуже часто робити щось обережніше — це довше і більш енергозатратно. Ти погано харчуєшся, регулярно не висипаєшся і постійно живеш у цьому ритмі, ти починаєш звикати до того, що відбувається навколо і необережно поводитися. Ну і були випадки, коли в підрозділах, які довго не міняли, і моральний стан був настільки пригнічений, що вони не могли адекватно чинити опір і вести бій при тому, що їхня кількість на позиціях, їхня кількість озброєння дозволяли чинити опір противнику”, — розповів бойовий медик.

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