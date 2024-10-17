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“Не можуть адекватно чинити опір”: військовий висловився про відсутність ротацій в Україні

“Не можуть адекватно чинити опір”: військовий висловився про відсутність ротацій в Україні

Бойовий медик бригади “Азов” на позивний “Око” / Фото: ТСН.ua

Бойовий медик "Азову" каже, що ворог мав ротації кожні три місяці.

На боєздатність української армії дуже впливає відсутність ротацій. Моральний стан підрозділів, які довго не міняють, настільки пригнічений, що вони не можуть адекватно чинити опір противнику і вести бій при тому, що кількість озброєння та особового складу дозволяли це робити.

Про це бойовий медик бригади “Азов” на позивний “Око” розповів в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

“Противник, який стояв навпроти нас в Серебрянському лісництві… при розмові з їхніми військовополоненими, вони розповідали, що кожні три місяці в них були ротації особового складу. А в нас ротацій немає. Наприклад, “Азов” зайшов на рік в Серебрянське лісництво, зараз він на Торецькому напрямку”, — каже військовий.

За його словами, втома призводить до розконцентрації на позиціях, до якоїсь зухвалості. Військові починають не зважати на правила особистої безпеки, і це призводить до травмування особового складу.

“Тому що дуже часто робити щось обережніше — це довше і більш енергозатратно. Ти погано харчуєшся, регулярно не висипаєшся і постійно живеш у цьому ритмі, ти починаєш звикати до того, що відбувається навколо і необережно поводитися. Ну і були випадки, коли в підрозділах, які довго не міняли, і моральний стан був настільки пригнічений, що вони не могли адекватно чинити опір і вести бій при тому, що їхня кількість на позиціях, їхня кількість озброєння дозволяли чинити опір противнику”, — розповів бойовий медик.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Живемо в різних світах”! Бойовий медик “Азову” розкритикував цивільних українців

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