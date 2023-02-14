Не можуть виготовляти навіть цвяхи: відомий політтехнолог розповів, яке майбутнє чекає на економіку Росії

Росія стала світовим вигнанцем. Жодна країна у світі офіційно не підтримала РФ у цій війні.

На російську економіку чекають великі проблеми, які починають відчуватися вже зараз.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів відомий політтехнолог Борис Тізенгаузен.

"Російський ВПК - це ж не тільки гроші, які Путін може виділяти на щось, а й комплектувальні, які, зокрема через санкції, Росія не може закуповувати. Тобто якщо непідйомне для російської промисловості, я так іронізую, створення простих цвяхів на своїй території (Матвієнко (голова Ради Федерації – ред.) нещодавно дізналася, що вони цвяхи не можуть створювати самі), то якщо ми говоримо про зброю, високотехнологічний якийсь процес, тут, звичайно, у них великі проблеми будуть. Тому гроші – це, звичайно, не все. Хоча за гроші, за кеш вони там можуть докупити якісь іранські дрони. Там нібито нові дрони до них під'їхали. Але знову ж таки, одного разу вже Ірану натякнули, що так не треба робити. Я думаю, що найближчим часом хтось дуже розсердиться за океаном і натякне ще жорсткіше Ірану, що не потрібно з терористом та агресором торгувати. Хоча вони на одній осі зла сидять із Росією", - сказав політтехнолог.

Борис Тізенгаузен звернув увагу на те, що жодна країна у світі офіційно не підтримала Росію у цій війні.

"Лукашенко там між крапельками, якимись формулюваннями "ми з Росією", але ось так прямо, мовляв, ми підтримуємо, жодна країна: ні Іран, ні африканські країни, які вони там теж грошима залили, ніхто. Ось, Росія – світовий вигнанець", - резюмував експерт.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков поділився підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України. За його словами, він "дуже задоволений" результами. "Я хочу сказати, що я почув чітко меседжі від усіх представників: це повна підтримка України до перемоги. І всі вважають, що перемога України – саме на полі бою", – сказав він. Резніков додав, що учасники "Рамштайну" наголошували на швидкості, своєчасності й стабільності допомоги.

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