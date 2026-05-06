"Не можу тут бути ні секунди": Росія вдарила ракетою посеред дороги, багато загиблих

Наслідки атаки по Мерефі / © Олег Синєгубов

Триденну жалобу оголошено в Мерефі на Харківщині. Напередодні росіяни вдарили по місту ракетами — кількість загиблих зросла до семи. Ще понад три десятки людей поранені.

Кореспондентка ТСН Юлія Бойко розкаже більше про наслідки чергового російського злочину.

Мирна вулиця перетворилася на пекло

Близько десятої ранку, звичайний будній день. Хтось із мешканців Мерефи ще пив ранкову каву вдома, інші поспішали на роботу. В цей момент росіяни випустили по місту балістичну ракету «Іскандер». Вона влучила в дорогу поруч із житловою забудовою. За лічені секунди мирна вулиця перетворилася на справжнє пекло.

Попри те, що минула доба, люди в Мерефі досі не можуть оговтатися від пережитого. Містянам важко згадувати події вчорашнього дня — кажуть, усе сталося миттєво. Гуркіт був такої сили, що здавалося, ніби земля йде з-під ніг.

Ганна, очевидиця: «Вибух був сильним, баклажка полетіла на мене, почало все сипатися. Собачка побігла, я її схопила і пішла на вулицю. Як бахнуло, в мене шифер збило. А потім побачила, що тут полум’я».

Лікарі борються за життя поранених

Кількість жертв атаки зросла до семи. Медикам не вдалося врятувати двох чоловіків — їм було 59 і 68 років. Старший помер у кареті «швидкої», а молодший — вже в операційній. Загалом поранення того фатального дня дістала 31 людина, серед них — двоє підлітків і дворічний малюк. Зараз у лікарнях Харкова залишається 16 постраждалих. За життя чотирьох із них триває справжня боротьба.

Руслан Врагов, керівник Харківської обласної клінічної лікарні: «Це двоє людей з переломами хребта. Це пацієнти, які з проникними пораненнями. На момент, доки пацієнт перебуває в реанімації, це означає, що загроза їхньому життю є. Але наші медики роблять усе необхідне, щоб стабілізувати стан, деякі з них залишаються ще на апаратах ШВЛ».

«Жити тут не можу»: люди задумуються про виїзд

Після пережитого люди, які роками не хотіли покидати рідні домівки, тепер дедалі частіше задумуються про переїзд. Постійний страх і тривога заважають повернутися до нормального побуту.

Вероніка, очевидиця: «Ні дня, ні секунди не можу тут перебувати. Як заходжу до під’їзду, додому — починаю постійно моніторити, що навколо літає. Як побачу, що щось летить — вибігаю звідти з істерикою. В автівку і їду звідси. Жити тут або ночувати не можу».

Наразі у Мерефянській громаді триває жалоба. Волонтери допомагають місцевим жителям забивати пошкоджені вікна, а енергетики працюють над відновленням мереж, щоб повернути до осель світло.

