Не наш пацієнт: у Кривому Розі підлітка після ДТП відмовилися приймати в дорослій лікарні, у нього зупинилося серце

Не наш пацієнт: у Кривому Розі підлітка після ДТП відмовилися приймати в дорослій лікарні, у нього зупинилося серце

Хлопця вдалося реанімувати і зараз він перебуває у важкому стані.

У Кривому Розі стався кричущий випадок з наданням ургентної медичної допомоги. Підлітка зі страшними травмами після ДТП відмовилися прийняти у лікарні для дорослих, а поки везли до "потрібної" у хлопця зупинилося серце, на щастя медикам швидкої вдалося його реанімувати.

У ситуації що склалася, розбирався ТСН.ua.

Учора, 24 червня, у Кривому Розі 17-річний Юрій Бородянець потрапив у ДТП. Його на швидкості збила маршрутка. Очевидці викликали медиків, а ті хутко доправили хлопця до найближчої лікарні, яка розташована за 200 метрів від місця ДТП.

Як розповідає ТСН.ua дядько потерпілого Юрія, його племінник виховується у названій родині, він активний позитивний підліток, займається спортом і веде здоровий спосіб життя. Того вечора, коли він їхав велосипедом на тренування, у нього на великій швидкості влетіла маршрутка.

"Судячи з гальмівного сліду, який завдовжки метрів 40, водій коли побачив Юру, почав гальмувати, але швидкість була великою -км 80 -100, тож не встиг і збив його. Юру відкинуло на кілька метрів. Свідки події викликали медиків. Ті приїхали і діагностували у нього відкриту черепно-мозкову травму і перелом ребер, які пробили легені. Медики доправили Юру у найближчу лікарню - "тисячку" (2 міська лікарня - Ред.), яка розташувана поруч, але там йому відмовилися надати медичну допомогу, аргументуючи це тем, що у них немає пакету реанімаційних послуг для дітей", - розповідає ТСН.ua Євген Зінченко.

За словами чоловіка, медики швидкої змушені були доправляти пацієнта, який балансував між життям та смертю, до дитячої лікарні №8, яка розташована у іншому районі Кривого Рогу. Зважаючи на протяжність міста, втрачалися дорогоцінні хвилини. Дорогою до медзакладу у підлітка сталася зупинка серця. Медики з'їхали на узбіччя і заходилися реанімувати дитину. Їм вдалося запустити серце 17-річного Юри.

По прибуттю до медзакладу, хлопця відправили до операційної, де лікарі зробили все можливе, щоб врятувати йому життя. Також до 8-лікарні викликали фахівця із обласної клінічної лікарні імені Мечникова.

"Цей лікар був шокований тим, що сталося. Він нам сказав, що у "тисячці" не мали права відмовлятися надавати допомогу такому пацієнтові. Він додав, що Юру з такими травмами не можна було взагалі транспортувати", - розповідає Сергій Зінченко.

За словами дядька Юри, його племіннику вже зробили КТ і томографію, але поки результатів досліджень він не знає. Попередній діагноз - відкрита, закрита черпно-мозкова травма, перелом ребер і пневматорокс. Хлопця підключили до апарату ШВЛ. Він нетранспортабельний. Зараз родина хлопця збирає допомогу на його лікування (5168 7574 2324 9459 дядько Зінченко Сергій тел. 068-888-98-67).

ТСН.ua звернувся за поясненням таких дій лікарів 2-ї міськлікарні Кривого Рогу до пресслужби Міністерства охорони здоров'я України. Відповіді поки не отримали.

У НСЗУ, яке фінансує усі пакети послуг, які надають медзаклади України, ТСН.ua розповіли, що медики мали стабілізувати стан дитини, а вже потім ухвалювати рішення про транспортування.

"У будь-якому медзакладі України, навіть якщо це сталося біля стоматології, медики повинні стабілізувати стан пацієнта, а потім транспортувати реанімобілем в іншу лікарню. На оплатах НСЗУ це ніяк би не позначилося", - сказали ТСН.ua у пресслужбі НСЗУ.

Згідно з Законом України "Про екстрену медичну допомогу" її зобов'язані надати у будь-якому медзакладі України (Стаття 3. Право на екстрену медичну допомогу та загальні засади її надання). За порушення Закону передбачена відповідальність (ст.15).

"Особи, винні у порушенні положень цього Закону, у порядку, встановленому законом, несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну або цивільно-правову відповідальність за:

ненадання без поважних причин на місці події домедичної допомоги або необґрунтовану відмову у її наданні;

ненадання без поважних причин на місці події необхідної медичної допомоги або необґрунтовану відмову у її наданні;

ненадання без поважних причин наявного транспортного засобу для безоплатного перевезення людини, яка перебуває у невідкладному стані, до найближчого до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги або необґрунтовану відмову у здійсненні такого перевезення;

несвоєчасне надання екстреної медичної допомоги або створення перешкод у її наданні;

невиконання без поважних причин розпоряджень оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф або бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги щодо надання необхідної невідкладної медичної допомоги пацієнту, який перебуває у невідкладному стані, що загрожує життю такого пацієнта;

необґрунтовану відмову у передачі та прийнятті викликів екстреної медичної допомоги.

Слід нагадати, що нещодавно подібний випадок стався у Боярці, де на порозі лікарні померла жінка з інсультом. Медики відмовилися надавати їй медичну допомогу, аргументуючи це тим, що вони займаються лише пацієнтами з коронавірусом. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, що у Кропивницькому проруратура відкрила кримінальне провадження за фактом смертельного травмування засудженого на виробництві. Медики відмовилися надавати йому екстрену медичну допомогу і чоловік помер.

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