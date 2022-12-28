Не несуть відповідальності: чому киян не пускають до "Пунктів незламності" у ЖК та школах

Столична влада заявляє про відкриття нових "Пунктів незламності". Зараз відомо, що таких пунктів відкрито вже понад 430. В той же час, кияни нарікають, що не всі пункти приймають бажаючих. Це дуже гостро відчувалось після ракетного обстрілу 19 грудня, коли мешканці столиці залишились на тривалий час без електрики, тепла та зв’язку.



Столичні чиновники поясняють, що забезпечити мільйонний Київ такими пунктами досить складно, тому влада закликає бізнес долучатись до створення пунктів обігріву. Але не завжди така співпраця є ефективною.



Наприклад, в одному з ЖК біля метро Лівобережна управляюча компанія вирішила створити пункт обігріву. Як повідомляють мешканці, було придбано генератор, бак для технічної води, чайник та обігрівач. Але людям заявили, що даний пункт обігріву не працює цілодобово і за вимогою мешканців, а буде функціонувати лише в чітко визначені години. Доступ до пункту обігріву мешканцям обіцяють надати в разі повного знеструмлення міста на понад 6 годин. В управляючі компанії зазначають, якщо в пункті буде виявлено мародерство, хамство або інші прояви нестриманості – пункт буде зачинено.

Мешканці обурюються, що, по суті, цей пункт створено для "галочки".

Чимало нарікань від киян на "Пункти незламності", які повинні діяти в столичних школах і гімназіях. Мешканці столиці повідомляють, що в багатьох школах їх просто не пустили до таких пунктів.



"В одному з навчальних закладів Оболоні нам пояснили, що пункт діє. Але вони поки не включають генератор. Тому поставили на вході до навчального закладу два крісла і столик, на якому можна зарядити телефон", – розказує нам Дмитро, мешканець Оболоні.



В одній із гімназій на столичних Позняках теж не спішать приймати відвідувачів, хоча на вході є вивіска, що це саме "Пункт незламності". Людей не пускають далі холу закладу. Там стоїть два столики з переносками для зарядки телефонів.



"Охоронець школи нам пояснив, що поки відвідувачів вони не приймають. Коли ми прийшли в цей "Пункт незламності", то в гімназії не було світла. Охоронець сказав, що поки це весь "Пункт незламності", мовляв, приходьте коли з’явиться світло. А повноцінно пункт запрацює, коли діти підуть на канікули – тоді і приходьте", – розповідає нам Олександр, мешканець Позняків.



Сайт ТСН.ua звернувся за роз’ясненнями до Київської міської військової адміністрації. Там зазначають, що не несуть відповідальності за "Пункти незламності", які створені на базі ОСББ та ЖК.



"Київська міська військова адміністрація відповідає за "Пункти незламності", які розташовані в школах, районних державних адміністраціях, мобільних пунктах ДСНС. Загалом у столиці понад 430 стаціонарних пунктів та додатково 60 наметів ДСНС. Ми не несемо відповідальності за діяльність "Пунктів незламності" створених на базі ЖК (ОСББ). Це громадська ініціатива", – повідомили сайту ТСН.ua в пресслужбі КМВА.



Також там пояснили, коли на повну потужність запрацюють "Пункти незламності" в навчальних закладах столиці.



"Пункти незламності", розгорнуті на базі навчальних закладів в першу чергу виконують свою освітню функцію. Тому відвідування таких "Пунктів незламності" в період навчального процесу з безпекових питань для дітей може бути обмежено. Проте у випадку повного блекауту відвідувати такі "Пункти Незламності" можна буде цілодобово і безперешкодно", – пояснюють сайту ТСН.ua в пресслужбі КМВА.

Нагадаємо, раніше гендиректор YASNO розповів, яка зараз ситуація зі світлом у Києві.

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