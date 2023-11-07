Не лише добровольцями: Карась розповів, як мотивувати людей йти на війну

Військовий пояснив, чому на війну зараз йде мало добровольців.

Лише добровольцями війну проти Росії не виграти. Україні потрібно більше людей. Для цього Збройні сили мають змінити підхід до мобілізації.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів лідер громадської організації С14, заступник командира 14 окремого полку ЗСУ Євген Карась.

“Збройні сили мають забезпечити, що людина проходить навчання, поступає в підрозділ, поступово вступає в бойову роботу, а не умовно місяць учебки, місяць в бригаді і потім ти вже в Авдіїївці. Це звичайно сильний контраст. Це дуже сильно людей обтяжує, це їх лякає. Тут немає простих рішень”, — розповів Карась.

За його словами, люди також не йдуть добровольцями, бо потрапляють в бригади, де командування себе “погано веде” або в командирів радянське мислення.

“І люди не хочуть бути гарматним м’ясом. Тому це все дуже складно. Це може вирішувати лише ти сам на своєму місці. Пробуй потрапити в ті підрозділи, де ти зможеш виконувати функції, які ти хочеш. Або вже на удачу. Достукуйтесь до депутатів”, — вважає Карась.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео КАРАСЬ: Якщо Україну окупують, усіх українців поженуть в атаку на Польщу і країни Балтії!

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