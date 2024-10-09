Не оновив дані вчасно — не отримав бронь: в Україні змінилися правила бронювання працівників

Чи можна отримати бронь, якщо вчасно не оновив дані.

Від жовтня 2024 року роботодавцям надали можливість подавати списки на бронювання своїх працівників не тільки в паперовій формі, але й онлайн — через портал “Дія”.

Так, набрав чинності “Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг", з урахуванням змін внесених постановою Кабміну 1 жовтня 2024 року № 1125.

Що змінилося в правилах бронювання та чи дадуть бронь чоловікам, які вчасно не оновили дані в ТЦК, у коментарі сайту ТСН.ua пояснила адвокатка Марина Бекало.

Чи можна отримати бронь, якщо вчасно не оновив дані

При формуванні списків роботодавець подає відомості щодо працівника. Крім паспортних даних та податкового номеру, вказуються реквізити військово-облікового документу, військово-облікова спеціальність, а також дата оновлення персональних даних.

Сформовані списки перевіряються електронними засобами Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

У разі проходження перевірки та підтвердження інформації, поданої в списках на бронювання електронними реєстрами, переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік в ТЦК та СП на строк дії відстрочки здійснюється автоматично — у разі, коли військовозобов'язаний вчасно оновив свої персональні дані, не перебуває в розшуку та перебуває на військовому обліку.

За словами адвокатки, у такому випадку відомості про бронювання автоматично відображатимуться в “Резерв+” та згенерованому військово-обліковому документі працівника, який також може за бажанням сформувати в “Дії” витяг про своє бронювання.

“Наголошую, Постанова Кабінету Міністрів №1125 від 01.10.2024р. не передбачає заборону бронювання працівників, які вчасно не оновили свої персональні дані в ТЦК та СП. Йдеться саме про автоматичну постановку на спеціальний облік у разі бронювання через “Дію”, якщо працівник не оновив вчасно свої дані”, — пояснила Марина Бекало.

Отже, якщо працівник вчасно не оновив дані, він має зробити це в будь-який момент безпосередньо в ТЦК та СП або через “Резерв+”, тоді роботодавець не позбавляється права подати його в списках на бронювання в паперовій формі. Тобто він має оновити дані, після чого його можуть подавати в списках.

Проте постановка на спеціальний військовий облік далі буде здійснюватися не автоматично через “Дію”, а в загальному порядку, а саме: з доведенням до відома рішення про бронювання працівника в ТЦК та СП Генштабом та надісланням відповідного повідомлення до ТЦК та СП роботодавцем для постановки працівника на спеціальний військовий облік на підставі витягу із наказу Мінекономіки про бронювання, засвідченому підписом роботодавця.

Нагадаємо, Кабмін запровадив нову норму щодо бронювання працівників держорганів.

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