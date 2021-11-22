Не орієнтувався у місцевості та постійно відволікався: у Києві дівчина сіла в таксі до п'яного водія

Не орієнтувався у місцевості та постійно відволікався: у Києві дівчина сіла в таксі до п'яного водія

Дівчина одразу написала в службу підтримки таксі, але там навіть не перепросили.

У Києві дівчина хотіла доїхати на роботу з комфортом. А потрапила ледь не в кримінальну історію. Вона сіла в таксі, та проїхавши буквально кілька метрів, зрозуміла - водій п'яний! Випускати із салону - не хотів. Навіть не розумів, що дівчина від нього хоче.

Подробиці цієї історії та поради, як захистити себе, коли опинилися у замкнутому просторі з неадекватним водієм, - у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 22 листопада.

Марина працює піарменеджеркою, того дня саме їхала на знімання з габаритним реквізитом, запізнювалася та вирішила замовити таксі через інтернет-додаток.

Коли Марина сіла до машини, відчула запах алкоголю та побачила, що водій дивно поводиться.

Дівчина зрозуміла, що водій був напідпитку: не орієнтувався у місцевості та постійно відволікався від кермування.

"Я спробувала з ним переговорити і зрозуміла, що він просто не може побудувати речення, і справа не у мовному бар'єрі, він в принципі не розуміє, що я від нього хочу", - каже вона.

Марина на пів дороги вийшла з таксі.

"І тоді я зрозуміла, що з метою безпеки мені набагато легше донести ці коробки та речі самій, ту відстань, яку ми не доїхали, ніж довіритися людині, яка не дивиться на дорогу і перебуває у стані алкогольного сп'яніння", - зазначила вона.

Дівчина одразу написала в службу підтримки таксі, але там навіть не перепросили.

На жаль, ні instagram сервису, ні сам сервис мені нічого не відписали.

Як же захистити себе, якщо лише під час поїздки ви розумієте, що водій поводить себе неадекватно? Перш за все,заспокоїтись, каже психологиня Ольга Величко.

"Фокусуємось на своєму диханні, відчуваємо, як ми робимо вдих і видих... Фокусуємось на будинках і промовляємо: це будівля, це дерево - промовляємо в голові", - каже психологиня.

А потім – діяти. Будь-як вмовити водія зупинити авто: вас нудить, забули вимкнути вдома праску, попросити зупинитись біля магазину

"Ви кажете, я розумію, що, можливо, зараз я вас якось зачепила, тому, щоб наш з вами конфлікт врегулювати, я вас попрошу зупинитися, щоб я могла вийти", - радить фахівчиня.

Якщо ж це не допоможе - є маленька хитрість

"Якщо у нас в руках є телефон і він заряджений, ми можемо зателефонувати до поліції 102 і сказати, що я прямо зараз їду в такому-то автомобілі і почуваюся зле. І ми не говоримо, що на мене нападають, ми нібито скаржимося на здоров'я", - радить психологиня.

Ще один із варіантів - надіслати повідомлення друзям, вказавши номер автомобіля і маршрут.

Гарантувати більш безпечну поїздку в таксі може лише ліцензія, каже голова профспілки таксистів України Василь Попик.

"Якщо у таксиста є ліцензія- це не папірець, це обов'язкове виконання ліцензійних умов . Очевидно,що людина, яка їде п’яна за кермом, вона не тільки порушує правила дорожнього руху, але й всі можливі ліцензійні умови", - додає фахівець

Ліцензованих служб таксі в Україні менше, ніж 10%, їхні послуги завжди дорожчі. А от ті водії, які працюють на більшість інтернет-додатків - не таксисти, а звичайні водії, у яких є авто і які хочуть підзаробити. На цьому їхня відповідальність закінчується і починається лише ваша.

Небезпечні поїздки на таксі: як пасажиру захистити себе

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