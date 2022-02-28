Не отримують сигналів про небезпеку і ховаються від ракетних обстрілів у підвалах: на Донеччині люди просять про допомогу

Не отримують сигналів про небезпеку і ховаються від ракетних обстрілів у підвалах: на Донеччині люди просять про допомогу

Донське зараз перебуває під обстрілами російських загарбників.

На Донеччині в смт Донське, що біля Волновахи, яка залишається однією із найгарячіших точок Донецької області, мирні мешканці через дії російських окупантів опинилася фактично заблокованими - люди не мають зв'язку, сидять без світла, газу, їжі у підвалах під обстрілами.

Про це розповіла співрозмовниця ТСН.ua, а також йдеться в дописах місцевого населення у Facebook.

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За словами нашої співрозмовниці, у смт Донське Волноваського району (на території України) в підвалах протягом останніх днів ховаються її бабусі й багато близьких.

"Годинами немає світла, їм не дають сигналів про небезпеку, вони сидять в підвалах. Там випускають ракети, які влучають у житлові будинки. Наразі з ними (рідними. - Ред.) немає зв'язку. Але вони кажуть, що вимикають телефони, коли перебувають у підвалах", - сказала співрозмовниця.

Крім того, місцеві люди пишуть про ситуацію в спільнотах у Facebook і закликають спробувати створити "зелений коридор" для мирного українського населення.