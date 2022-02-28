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Не отримують сигналів про небезпеку і ховаються від ракетних обстрілів у підвалах: на Донеччині люди просять про допомогу

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Не отримують сигналів про небезпеку і ховаються від ракетних обстрілів у підвалах: на Донеччині люди просять про допомогу

Фото: Тетяна Ігнатченко

Донське зараз перебуває під обстрілами російських загарбників.

На Донеччині в смт Донське, що біля Волновахи, яка залишається однією із найгарячіших точок Донецької області, мирні мешканці через дії російських окупантів опинилася фактично заблокованими - люди не мають  зв'язку, сидять без світла, газу, їжі у підвалах під обстрілами. 

Про це розповіла співрозмовниця ТСН.ua, а також йдеться в дописах місцевого населення у Facebook.

За словами нашої співрозмовниці, у смт Донське Волноваського району (на території України) в підвалах протягом останніх днів ховаються її бабусі й багато близьких. 

"Годинами немає світла, їм не дають сигналів про небезпеку, вони сидять в підвалах. Там випускають ракети, які влучають у житлові будинки. Наразі з ними (рідними. - Ред.) немає зв'язку. Але вони кажуть, що вимикають телефони, коли перебувають у підвалах", - сказала співрозмовниця.

Крім того, місцеві люди пишуть про ситуацію в спільнотах у Facebook і закликають спробувати створити "зелений коридор" для мирного українського населення.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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