Не панацея: що в Україні продають замість гематогена та чим його можна замінити

Не панацея: що в Україні продають замість гематогена та чим його можна замінити

Єдиний український виробник гематогену не вказує на упаковці точний склад батончика.

В Україні нині складно знайти справжній та корисний гематоген. Саме ним можна зміцнити імунітет та боротися з анемією. Бо в його складі - препарат із коров'ячої крові – альбумін. Проте в складі нинішніх батончиків – найбільше цукру, потім - молоко згущене теж із цукром, патока крохмальна, і аж потім - цей самий альбумін. Причому скільки чого виробники не вказують.

То що насправді робить цей згусток цукру на аптечних полицях? І як зрозуміти: від нього більше користі чи шкоди? Про це 3 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня в рамках проєкту "Тіні забутих брендів".

Гематоген вважали панацеєю для імунітету і засобом для збагачення залізом. Тепер лікарі не рекомендують гематоген як ліки та заперечують його користь, через зацукрованість. В Україніс головний його компонент чорний альбумін - уже не виготовляють.

Зоряний час гематогену почався ще перед Другою світовою війною. Радянський союз для зміцнення народонаселення збудував кілька заводів. На них коров’ячу кров переробляли на чорний альбумін для лікарського гематогену. Одне з найбільших виробництв відкрили у Києві. Але зараз в асортименті фармацевтичного гіганта, у який перетворився завод, жодного гематогену немає.

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"Ми займаємося розробкою та виготовленням ліків, які мають доказову базу", - пояснює операційний директор фармацевтичної компанії Євген Черкас.

Гематоген існує у статусі біологічної добавки. Наявність альбуміну - спеціальної речовини виділеної із крові корів - головна вимога до гематогену. Його неприємний смак маскують цукром, згущенкою та крохмалем. Проте солодощі не захищають від реальної небезпеки

"На жаль, тварини хворіють на лейкоз, от що з цим робити?", - каже педіатриня Ганна Горбань.

Офіційно кров забитих корів сьогодні в Україні не переробляє взагалі ніхто.

"Чорний альбумін харчовий в Україні на сьогодні не виробляється", - говорить професор, завідувач кафедри фармакології та фармакотерапії ХНФУ Сергій Штриголь.

Тобто кров в Україні не переробляють. Технологій її перевірки на м'ясокомбінатах немає. Альбуміна харчового теж держава не виготовляє. А вітчизняним гематогеном і його різновидами переповнені всі аптеки.

"Гематоген, що виробляється в Україні, виробляється з крупнозернистого альбуміну китайського виробництва, що містить багато домішок через низький рівень очищення", - пояснює менеджерка відділу контрактного виробництва аптечної мережі Ольга Косій.

Новини тижня: "Гематоген" - корисний перекус чи інсулінова бомба

В Україні лише один офіційний виробник гематогену. А от похідних однокореневих назв – як піску морського. Тут вам і гематохелп, і гематовіт, і гемаглобінчик, і вже зовсім креативні гематогеша, гематогоша, гематоням, гена і ген і вже вщент незрівнянний гематогеній.

Інша причина плутанини із назвами – юридична. До вигадок із всілякими гематогошами виробники приречені. Два роки тому фармпідприємство на Київщині через апеляційну палату Міністерства економіки затвердило за собою виняткове право називати лише свої батончики гематогеном. Поговорити з ТСН.Тижнем власники назви так і не захотіли.

Натомість розповіли про свої батончики з альбуміном в одній з найбільших аптечних мереж країни. Вони розробили рецептуру в Харкові, а виготовляють продукт у сусідів.

"Він виробляється в Білорусі, де збережено виробництво харчового альбуміну з достатнім відсотком заліза", - пояснює Ольга Косій.

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ТСН.Тиждень вирішив перевірити вміст гематогену та його братів по назві у лабораторних умовах. Але пошук тієї лабораторії затягнувся.

Чіткий вміст речовин має міститися в сертифікаті. Але в аптеці його нема. А на єдиному офіційно визнаному гематогені українського виробництва немає розписаного по грамах складу. Лише перелік складників. І він насторожує. На першому місці цукор, далі – молоко згущене теж з цукром, патока крохмальна, і лише після всього цього альбумін чорний харчовий без зазначення кількості та ароматизатор ванілін. Реальна інсулінова бомба у 354 кілокалорії з маленької плитки. Педіатри не радять вживати подібні добавки навіть як перекус.

Тож, що за штука упакована і продаєтьс в аптеках під виглядом колись винайденого гематогена - розібратись важко. І поки лабораторних аналізів немає. Офіційного альбуміна Україна не виробляє. А фармацевти відхрещуються від ефективності гематогена. Можна розраховувати лише на умовну безпечнісь продукту, про що написано на етикетці. Та й то з категоричною забороною вживати гематоген при цукровому діабеті, алергії, анемії, що спричинена нестачою заліза. До речі, джерело заліза – яблука, які цього року вродили в Україні.

Автори: Костянтин Грубич, Ольга Павловська

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