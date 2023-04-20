Не "Патріотом" єдиним: які сучасні системи ППО може отримати Україна – припущення полковника Черника

За його словами, найпотужніший засіб ППО, який існує у світі — це американські системи THAAD.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що потужні системи ППО та інша зброя для захисту неба в України вже є, але очікуються ще потужніші засоби.

Про які засоби йдеться, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий аналітик, полковник Петро Черник.

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За його словами, найпотужніший засіб ППО, який існує у світі — це американські системи THAAD з дальністю закривання простору до 200 км.

"Маю оптимізм, що нам вдасться їх колись отримати, тому що одна машина коштує 2,5 млрд доларів. Patriot натомість стартує від 200 млн доларів. Машина обчислення руху цілі коштує більше 600 млн доларів. Єдина країна, яка дозволила собі закупити їх — це Саудівська Аравія, вони попрацювали доволі успішно і мають бойовий досвід. Чи це можливо? Скоріше ні, ніж так", — каже експерт.

Американський протиракетний комплекс THAAD / Фото: nationalinterest.org

На думку Черника, найімовірніше йдеться про системи SAMP/T французько-італійської розробки.

Зенітний ракетний комплекс SAMP/T французько-італійського виробнцтва / Фото: Український мілітарний портал

"Вони ще кращі, ніж Patriot. У комплектації ракет Aster-15, Aster-30 це дуже серйозна зброя, котра вже має елементи протиракетної оборони. Протиповітряна оборона — це коли вже об’єкт зайшов у нашу зону відповідальності, тобто у наш повітряний простір. А протиракетна — це коли спеціальна ракета перехоплює ракету ще на старті. SAMP/T має модифікації ракети, котрі можуть завдавати удар до 140 км. Можливо, мається на увазі це", — підсумував полковник.

Нагадаємо, що Україна отримала ППО Patriot від трьох країн: Сполучених Штатів, Німеччини та Нідерландів.

За інформацією видання Financial Times, в України закінчуються ракети для ППО, тож на Заході остерігаються зриву контрнаступу.

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