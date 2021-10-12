Не перший напад на родину: дружина потерпілого розповіла подробиці стрілянини в передмісті Києва

Не перший напад на родину: дружина потерпілого розповіла подробиці стрілянини в передмісті Києва

В поліції за фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Стрілянина у передмісті Києва. Зранку на Софійській Борщагівці невідомий в камуфляжі підійшов до машини подружжя, яке вийшло з житлового будинка і сідало в машину, і кілька разів вистрелив в водія.

Про це 12 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

На кадрах з вуличної камери відеоспостереження видно, як все відбувалось. Стріляв нападник нібито з мисливської зброї. У потерпілого три вогнепальних поранення, він нині в лікарні. Про це ТСН повідомила його дружина. Назвати своє ім'я і можливу причину нападу вона не схотіла. Однак заявила, що це не перший напад на її родину. В поліції тим часом за фактом стрілянини порушили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що в поліції є версія нападу на подружжя.

Новини України: на Софійській Борщагівці невідомий тричі вистрілив у чоловіка

"Поліція Київщини встановлює шляхи відходу стрільця, який скоїв напад на родину в Софіївській Борщагівці. При допиті свідків правоохоронці встановили, що люди отримували погрози стосовно цивільно-правових відносин. Наразі - це основна версія слідства, але також є інші", - зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, 12 жовтня близько 7:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного молодика, який разом із 28-річною дружиною сідав до автівки. Чоловіка поранено у ногу, пошкоджено автівку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання