Підлабузництво чи гумор: у Чорноморську пояснили балет на дні народженні мера

Завідувачка відділу культури станцювала для мера "Лебедине озеро".

Міського очільника Чорноморська просто в сесійній залі привітали з днем народження балетом. В образі лебедя для посадовця танцювала керівниця відділу культури. Брав участь у виставі й керівник палацу культури. Хтось із присутніх зафільмував балет, виклав у Мережу, збуривши тисячі людей.

Про це йдеться 16 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Нетрадиційний початок засідання спочатку неабияк наполохав чиновників Чорноморської мерії. Але потім у сесійній залі, на пуантах і в балетній пачці, з’явилася їхня колега — начальниця відділу культури Юлія Крістанова.

Танець, каже чиновниця, мав зламати радянську традицію, коли до кабінетів можновладців вишукується черга з квітами та подарунками.

Постановка була короткою, зізнається жінка, бо боялася послизнутися на лакованому паркеті сесійної зали.

"Ми вирішили колективом після робочої наради на три хвилини затриматися і від відділу культури та всіх колег привітати творчо нашого голову", — розповідає Юлія Крістанова.

Новини України: скандальне привітання - для мера Чорноморська танцювали балет просто в сесійній залі

Якщо начальниця відділу культури — в пачці, директор місцевого палацу культури — у костюмі чумного лікаря. Він тут — темна сила, яка кидає виклик очільнику міста. А далі, кажуть постановники, йде певний меседж опонентам мера.

Також читайте У Києві чиновників запідозрили в афері на ліках для онкохворих: в КМДА проводять обшуки

Іменинник підлабузництва у вітальному дійстві не побачив. Хоча й зізнається, воно стало для нього несподіванкою.

"Я не бачу в цьому нічого поганого. Я бачу навпаки нормальний настрій, все добре. Ми хоч і не говоримо, що ми одесити, але ми з Одеської області, ми — з гумором", — пояснює міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.

А от у Мережі ролик з балетом у мерії викликав різні реакції. За добу він набрав майже 20 тис. переглядів. І хоч у самому Чорноморську майже не привернув уваги, але дописувачів з інших регіонів неабияк розбурхав.

Проте в Чорноморській мерії негативними відгуками не засмучені.

"Будь-який піар — це є піар. Я думаю, що це для нашого міста добре, що про Чорноморськ дізнається більше людей", — переконаний Гуляєв.

Але все ж почали з’ясовувати, хто саме виклав у Мережу відео, яке знімалося для внутрішнього використання.

Нагадаємо, що пост чиновниці КМДА про хороше життя у СРСР обурив Мережу.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання