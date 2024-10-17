Не пішов до ТЦК, бо піклувався про тещу: як покарали ухилянта на Полтавщині

На суді чоловік повідомив, що не зміг залишити хворих родичів, тому і не поспішав з мобілізацією.

На Полтавщині днями засудили батька двох маленьких дітей за ухилення від мобілізації, який на суді заявив, що як єдиний працюючий в родині піклувався про свою хворих тещу, дружину та тестя.

Подробиці справи повідомляються у вироку Гадяцького районного суду Полтавської області.

Як зазначено в цьому документі, чоловік пройшов ВЛК, його було визнано придатним до військової служби та він під розписку отримав повістку для відправки у військову частину.

У зазначену дату чоловік не з’явився на відправку та не повідомив про причини своє неявки.

Справа дійшла до суду. Вже під час судового засідання чоловік повідомив, що у нього, на його думку були поважні причини для неявки. Серед них – піклування про тещу.

"В судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю, підтвердив, що пройшов медкомісію, отримав повістку, але для відправки не зявився. Таку відмову пояснює тим, що на той час захворіла його дружина, також захворіли теща і тесть, вони потребували стороннього догляду, а він і на той час і тепер є єдиним працюючим у сімї, тому не міг залишити дружину та рідних в такому становищі", - зазначається у вироку суду.

За даними цього документа, чоловік щиро розкаявся, тому суд вважає це обставиною, яка пом’якшує покарання.

Суд визнав цього чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому три роки позбавлення волі.

Але при цьому зазначив, що чоловіка треба звільнити від відбування покарання, встановивши іспитовий строк 1 рік.

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