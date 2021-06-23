Не пити гарячого і зменшити сіль в їжі: лікарі радять, як вберегтись від згубної спеки

Не пити гарячого і зменшити сіль в їжі: лікарі радять, як вберегтись від згубної спеки

Експерти розповіли, як правильно переживати спеку без кондиціонера.

В Україні найближчими днями до 35 градусів тепла - все через антициклон "Зоя". Трохи прохолодніше має стати на вихідних.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Якщо немає кондиціонеру, потрібно запастися терпінням і водою, забути про сік, каву та гарячий чай, радять лікарі. Ну і хто не встиг схуднути до літа, вже морити себе голодом не варто, бо замість бажаного результату, на сонці можна втратити свідомість. Хоча й до інших крайнощів вдаватися теж не слід.

«У спекотну погоду краще не вживати жирну їжу, різні копченості, зменшити вживання солі, бо сіль буде затримувати воду і не буде адекватного теплообміну. Плюс буде підвищуватися тиск», - каже лікарка Тетяна Мовчан.

Тим, хто займається спортом, кидати заняття не потрібно, але збавити темпи доведеться. А надто тим, хто має проблеми із серцем. «Є ймовірність зневоднення, ймовірність отримання сонячного удару. Треба тренуватися в 50% своїх можливостей. Займатися вранці або ввечері», - радить тренер із тайського боксу Дмитро Михайлов.

Олександр тайським боксом займається тричі на тиждень і занять не пропускає. Каже, що в спортзалі кондиціонери працюють краще, ніж в офісі. Тренер це підтверджує.

Та із кондиціонером теж потрібно бути обережними. Й обов'язково провітрювати приміщення. Потік повітря має постійно змінюватися. Але найкраще пережити спеку, в один голос твердять усі, допомагає наближення відпустки біля моря.

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