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Не по Маріуполю: Данілов розповів, по якому місту Росія випустила найбільше ракет

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Не по Маріуполю: Данілов розповів, по якому місту Росія випустила найбільше ракет

Фото: Associated Press

Росіяни продовжують нещадно бомбардувати Україну.

Найжорстокіше росіяни бомбардували не Маріуполь, а місто Ізюм Харківської області. 

Про це 21 липня заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає кореспондент ТСН.ua

За його словами, російські окупанти від початку війни завдали по Ізюму 476 ракетних ударів. 

Зазначимо, що Ізюм від 2 квітня перебуває в окупації. Місцеві жителі, яким вдалось вибратись з Ізюму розповідають, що місто практично зруйноване. 

Нагадаємо, голова Ізюмської районної адміністрації Степан Масельський розповів, що в регіоні відбувається геноцид. На окупованих територіях жителі обмежені у продуктах, відсутнє медичне забезпечення. У людей немає роботи і зарплат. 

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