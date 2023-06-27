Не поділили дорогу: в Києві таксисти влаштували епічну бійку посеред вулиці

Правоохоронці вже затримали обох та встановлюють причину бійки.
В Києві посеред вулиці побилися таксисти. Подія трапилася на вулиці Урлівській на Позняках. Очевидці опублікували відео у соціальних мережах. На кадрах видно, як чоловік у шортах відчайдушно б’є ногами по білому автомобілю, від якого відлітає бокове дзеркало.
В поліції Києва сайту ТСН.ua розповіли, що про подію їм стало відомо з соціальних мереж, бо ніхто із людей не звертався з заявами та повідомлення про правопорушення.
"Поліцейські Дарницького управління поліції встановили двох водіїв служб таксі, між якими виник конфлікт. Один з них дуже агресивно зреагував, він почав нищити авто іншому таксисту, а саме Hyundai білого кольору. Обох таксистів доставлено до відділення поліції. Зараз всі обставини конфлікту з’ясовуються, діям чоловіків буде надана правова кваліфікація", - повідомили нам правоохоронці.
В поліції додають, що попередньо водії не поділили між собою дорогу. Таксист у шортах загальмував перед білим Hyundai, вийшов і почав бити автівку.
Нагадаємо, у Києві знищили унікальну мозаїку на ВДНГ. Розташована вона була в колишньому павільйоні протипожежної безпеки на вул. Пожежна Частина, 26.
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