"Не показуйтесь на очі нікому": військовий розповів, що херсонцям слід зробити перед деокупацією

Деокупація Херсону може початися вже за кілька тижнів. Тому місцевим мешканцям вже зараз слід підготуватися до тривалого перебування в укриттях.

Так, херсонцям буде необхідно запастися їжею та водою на кілька тижнів, а також знайти надійний прихисток і не потрапляти окупантам на очі.

Про це в інтерв’ю Наталії Мосейчук розповів полковник запасу та колишній радник керівника Донецької ОДА, Роман Світан.

За його словами, ЗСУ будуть працювати надзвичайно обережно, аби не завдати шкоди мирному населенню. Однак херсонцям необхідно бути обережними, коли почнеться деокупація міста.

Тоді в Херсоні і Himars, і високоточною артилерією будуть знищуватися склади, командні пункти та інфраструктура, якою скористується ворог.

"Оскільки ми маємо високоточну зброю — і артилерія 155-мм, і Himars — будемо намагатися не завдавати шкоди житловій інфраструктурі та мирним мешканцям. Але слід розуміти, що все таки фронт, що місто буде потрапляти до зони деокупації, тому мешканцям Херсону потрібно запастись водою, їжею, знайти місця, аби протягом приблизно двох тижнів якось себе забезпечити", - зазначив Світан.

Він наголосив, що в цей період слід буде не контактувати з незнайомими особами. За словами Світана, окупанти ймовірно намагатимуться створювати "навмисні проблеми" за участі цивільних, або просто ними прикриватися, як живим щитом.

"Чим менше ви будете виходити на зв'язок з кимось, тим менше ви будете задіяні в якихось заходах, які будуть проводити окупаційні війська. Вони можуть створювати якісь навмисні проблеми за участі цивільних, тому краще просто не виходити на контакт з ними ні в якому разі. Цивільних можуть використовувати як живий щит, їх можуть кудись вивезти під приводом референдуму, вакцинації, роздачі їжі", - пояснив експерт.

Світан наголосив: "Тоді, коли зрозумієте, що українські війська підійшли до Херсону, і починається деокупація – отоді жодних контактів. Чим менше — тим краще, не показуйтесь на очі нікому", - наголосив полковник.

Крім того, Світан радить за можливості не рухатися незнайомими маршрутами.

"Російські війська можуть замінувати дуже багато місць. Навіть тікаючи через Дніпро, вони можуть залишити після себе дуже багато біди. Тому поки не зайдуть українські війська, поки не розмінують і не знімуть ті подарунки, які після себе залишить російська армія, краще не виходити з безпечних місць", - порадив полковник.

"Спробуйте витримати цей термін. Так, це кілька тижнів, це дуже неприємно, але без цього, повірте, не можна. Деокупації, яка була в Маріуполі, не буде. Ми спробуємо це все зробити філігранно, але небезпека є", - сказав Світан.

Нагадаємо, полковник також розповів, що у Херсонській області після знищення мостів російські окупанти перебувають в оперативному оточенні. Вже через кілька тижнів це угрупування окупантів може бути оточеним та ліквідованим.

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