- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 537
- Час на прочитання
- 1 хв
Не тільки Покровськ: військовий експерт Жданов попередив про загрозу окупації важливого регіону
Олег Жданов попередив про загрозу на Запорізькому напрямку.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти можуть піти у масштабний наступ на Запорізькому напрямку.
Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.
Олег Жданов вважає, що ситуація на Запорізькому напрямку вкрай вразлива.
«Росії вкрай потрібен плацдарм на правому березі Дніпра. Запорізька область в цьому сенсі найбільш уразлива. Пойма колишнього водосховища підсохла, пройшло три роки. Виросли молоді дерева, які витягли вологу, тому тепер може пройти і техніка. І Дніпро там мілководний і вузький. Я колись казав про таку формулу: обороняючи Покровськ, треба не втратити Запоріжжя», — сказав він.
Більше читайте у матеріалі: Чи насувається катастрофа на війні та які великі міста під загрозою: про що попередили експерти