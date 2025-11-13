ТСН у соціальних мережах

Не тільки Покровськ: військовий експерт Жданов попередив про загрозу окупації важливого регіону

Олег Жданов попередив про загрозу на Запорізькому напрямку.

Олег Жданов

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти можуть піти у масштабний наступ на Запорізькому напрямку.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Олег Жданов вважає, що ситуація на Запорізькому напрямку вкрай вразлива.

«Росії вкрай потрібен плацдарм на правому березі Дніпра. Запорізька область в цьому сенсі найбільш уразлива. Пойма колишнього водосховища підсохла, пройшло три роки. Виросли молоді дерева, які витягли вологу, тому тепер може пройти і техніка. І Дніпро там мілководний і вузький. Я колись казав про таку формулу: обороняючи Покровськ, треба не втратити Запоріжжя», — сказав він.

Більше читайте у матеріалі: Чи насувається катастрофа на війні та які великі міста під загрозою: про що попередили експерти

