Не помітили дітей: у Дніпропетровській області пара зайнялась сексом на території школи, їх покарали

Не помітили дітей: у Дніпропетровській області пара зайнялась сексом на території школи, їх покарали

Чоловіка та жінку засудили до одного року позбавлення волі.

У Павлограді Дніпропетровської області пара зайнялась сексом на території школи. За це їх засудили.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на вирок Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Як йдеться у матеріалах суду, 26 серпня 2021 року чоловік та жінка на території школи №6 спочатку разом із своїми знайомими розпивали алкоголь. Там підозрювані і познайомились. Коли ж їхні друзі пішли пара роздягнулась та зайнялась сексом на очах у перехожих.

У суді підозрювані свою провину визнали та розказали, що вони не бачили дітей, коли вирішили зайнятись сексом. Неповнолітніх вони помітили лише тоді, коли приїхала поліція.

Суд визнав чоловіка та жінку винними за ч.2 ст. 296 КК України. Їх засудили до 1 року позбавлення волі, замінивши цей термін іспитовим. Цей вирок ще може бути оскарженим в апеляційному суді.

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