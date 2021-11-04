"Не помітив дитину": подробиці загибелі 13-річного хлопчика у Вінницькій області

"Не помітив дитину": подробиці загибелі 13-річного хлопчика у Вінницькій області

Ділянка, де дитина перетинала трасу, погано освітлена.

У Вінницькій області розслідують смерть 13-річного хлопчика. Трагедія сталася поблизу села Агрономічне - підліток катався на велосипеді і його на швидкості знесла іномарка.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 4 жовтня.

Ділянка, де він перетинав трасу, погано освітлена, тож вочевидь водій просто не помітив дитину, кажуть в поліції.

Як стало відомо, 60-річний кермувальник був тверезий, тепер слідчі з’ясовують, з якою швидкістю він рухався.

Поліція відкрила кримінальне провадження, та водія поки не затримували.

У Вінницькій області автівка на смерть збила 13-річного хлопчика | Новини України

Нагадаємо, у Кривому Розі у ДТП постраждала 7-річна дівчинка: дитина у лікарні.

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