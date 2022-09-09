Не пощастило з сусідами: чи піде вдруге на Київ Путін разом з "паперовою армією" Лукашенка

Непомітно підготуватися до повторного наступу на столицю не вийде, оскільки уся Росія в сучасних умовах, зокрема завдяки супутниковій розвідці, як на долоні.

Чи вистачить сил у Росії з допомогою "паперової армії" Білорусі вдруге піти у наступ на Київ. Про це військовий експерт Олександр Коваленко розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Білорусь – недружня країна для України, допоки Лукашенко є її так званим президентом"

"На сьогодні ми можемо констатувати, що Білорусь не є безпечною територією для України. Це не є країна, яка може акцентувати увагу на тому, що вона дружня до України. Ні. Це брехня. Ще у лютому цього року вона надала свою територію для сухопутного вторгнення на територію України, вона надала свою територію для того, щоб завдавались удари з території Білорусі саме за рахунок оперативно-тактичних комплексів сухопутного базування. А також вона надала свій повітряний простір, з якого завдаються й досі удари по території України. Тому саме у цьому контексті – це вже недружня для України територія, допоки є так званим президентом Білорусі Олександр Лукашенко", - зазначив Коваленко.

З кого складається "паперова" армія Білорусі

Інше питання – це щодо ресурсу Білорусі, ресурсу її військ, тобто армії Білорусі, яка, на думку експерта, може також бути загрозою для України.

"На сьогодні армія Білорусі – це фактично 20 більш-менш боєздатних батальйонно-тактичних груп. 20 батальйонно-тактичних груп, які не мають жодного досвіду ведення бойових дій. Та й взагалі білоруську армію дуже часто називають паперовою армією", - зазначив Коваленко.

Експерт нагадав, що саме на північний плацдарм України 24 лютого 2022 року було здійснено вторгнення 40 батальйонно-тактичних груп Російської Федерації.

"40 батальйонно-тактичних груп найбільш професійних, підготовлених, що мали досвід ведення бойових дій, оснащених на той час найсучаснішою зброєю, яка була на озброєнні російської армії. Що сталося з цими 40 батальйонно-тактичними групами, які, фактично, можна було назвати елітою російської армії? Майже наприкінці березня вони вже тікали з північного плацдарму. Що буде з 20 батальйонно-тактичними групами, які, наприклад, матимуть намір вторгнутись на територію України, які не мають жодного бойового досвіду, які не мають такого оснащення, як мали росіяни? Це буде м'ясорубка для них. Це дуже добре розуміють Лукашенко і його генерали", - підсумував військовий експерт.

Якщо російська армія знову захоче піти на столицю

Присутність російської армії на сьогодні на території Білорусі становить, за даними Олександра Коваленка, 1,5 тисячі особового складу. Це розвідка та протиповітряна оборона, а також підрозділи, які займаються технічним обслуговуванням усіх цих основних підрозділів. Це не є якісь штурмові, передові з'єднання, які здійснюватимуть наступальні дії. Це саме тилові підрозділи, які не використовуються в наступі, а займаються прикриттям.

"Тому, якщо Росія розпочне розташування на території Білорусі своїх саме штурмових підрозділів, то це мінімум повинно бути 20-30 батальйонно-тактичних груп. 20-30 батальйонно-тактичних груп – це майже півтора-два місяці передислокації, логістичних подій, які помітить або наша розвідка, або ж розвідка наших міжнародних партнерів. Це неможливо зробити непомітно у сучасних умовах. Супутникова розвідка, взагалі. Вся Росія в сучасних умовах як на долоні", - зазначив експерт.

"В них немає ресурсу для здійснення повторного наступу на Київ"

Олександр Коваленко наголосив, що ані російська, ані білоруська армія не мають ресурсу для повторного наступу на Київ.

"В них немає ресурсу для здійснення повномасштабних наступальних дій на територію України. Навіть якщо вони розпочнуть підготовку до цих дій, ми це помітимо, наші партнери це все помітять, будуть це бачити. Ми бачимо, наскільки Збройні сили України змогли саме блокувати наступальні дії російської армії, значно більш професійної, що має досвід бойових дій. Але вона вимушена була через місяць бойових дій тікати з північного плацдарму. Що ж казати про білоруську армію? Це для білоруської армії буде м'ясорубка", - каже експерт.

"Лукашенку "м'ясорубка" не потрібна"

Олександру Лукашенку, за словами Коваленка, ця м'ясорубка не потрібна.

"Лукашенко, на мій погляд, на сьогодні спостерігає за подіями в Україні та дивиться, як його армія, паперова армія, стає, дійсно, у порівнянні з російською армією, все потужнішою. І він за деякий час відчує, що в нього набагато більше можливостей вже здійснювати блокування впливу Російської Федерації на Білорусь та його диктатура вже матиме трошки інший вигляд, аніж сьогодні", резюмував він.

Нагадаємо, головнокомандувач Валерій Залужний заявив, що війна, а точніше, активна її фаза, найімовірніше, триватиме і 2023 року, а Росія може знову спробувати атакувати Київ.

Читайте також: