Не потрібно думати, що Путін колись захворіє, а після нього буде хтось кращий - Клімкін

Не потрібно думати, що Путін колись захворіє, а після нього буде хтось кращий - Клімкін

Він переконаний, що по всій Росії жодного проукраїнського політика.

Не потрібно думати, що Путін колись захворіє, а після нього буде хтось кращий.

Таку тезу висловив у ток-шоу "Право на владу" на 1+1 ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

"Я взагалі не бачу на сьогодні у всій Росії жодного проукраїнського політика. Я взагалі вважаю, що останнім не проукраїнським, але хто мав до нас симпатію, був Борис Немцов. Біля Кремля його вбили - все", - зауважив він.

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"Скоріше за все, буде хтось гірший для України після Путіна. Путін намагається щонайменше маневрувати. А там зараз є люди - те, що називається силовики. Тому не потрібно сподіватися на майбутнє", - резюмував Клімкін.

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