Не потрібно думати, що Путін колись захворіє, а після нього буде хтось кращий - Клімкін

Він переконаний, що по всій Росії жодного проукраїнського політика.
Не потрібно думати, що Путін колись захворіє, а після нього буде хтось кращий.
Таку тезу висловив у ток-шоу "Право на владу" на 1+1 ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.
"Я взагалі не бачу на сьогодні у всій Росії жодного проукраїнського політика. Я взагалі вважаю, що останнім не проукраїнським, але хто мав до нас симпатію, був Борис Немцов. Біля Кремля його вбили - все", - зауважив він.
"Скоріше за все, буде хтось гірший для України після Путіна. Путін намагається щонайменше маневрувати. А там зараз є люди - те, що називається силовики. Тому не потрібно сподіватися на майбутнє", - резюмував Клімкін.
Читайте також:
- Стратегія "батога і пряника" є правильною щодо сьогоднішньої Росії - Клімкін
- Ексміністр закордонних справ Клімкін знайшов нову роботу