"І син не сниться. І все воює": мати загиблого воїна "Азову" написала щемливі вірші про захисників України

Єдине чого тепер бажають матері загиблих "азовців" - дочекатися з полону тих, хто вижив у Маріуполі.

Мати загиблого бійця "Азову" Андрія Припишного Світлана видала збірку віршів про сина та його побратимів, які не вийшли з пекла Маріуполя. Книгу "Моя Душа" презентували у столиці учням однієї з київських шкіл.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Світлана Припишна почала писати вірші після загибелі сина

"І син не сниться, і все воює, вдома він вже не ночує, бо дім страшна отає хата, яка без вікон і без загати, з якої вже не вийдеш ніколи, і не поведеш дітей до школи", - цитує свою поезію мати загиблого бійця "Азову" Світлана Припишна.

Її син Андрій загинув у Маріуполі. І йому присвячений був перший вірш, а збірка - усім хто вже ніколи не повернеться.

Андрій Припишний

"Мені дзвонили і сказали, що знайшли жетон мого сина з іншим побратимом, вони разом загинули", - каже Світлана.

Двадцятирічний Андрій служив у "Азові". І повномасштабну зустрів у місті на березі моря. Коли там стало вже надто гаряче і палав "Азовсталь", зв’язок з ним зник, коли він разом із побратимами намагався прорватись до своїх на завод.

Книга "Моя Душа"

"Я йшла на роботу, приходила з роботи, телефон в мене з рук не випадав. У мене включений ноутбук, в мене включений телефон, тому що я боялася, що я десь прозіваю, що він мені напише, а я буду спати", - згадує Світлана.

Вона чекала і шукала хоч якусь інформацію про сина і це пекло – згадує жінка, тривало не один тиждень. А перед тим, як їй офіційно повідомили загибель сина - жінка втратила й чоловіка, якого забрала хвороба. Відтоді й почала писати вірші.

Книга "Моя Душа"

Віта Харчук теж втратила сина у Маріуполі

Син Віти Харчук Віталій теж був бійцем "Азову" і вони разом були в Маріуполі, у квітні 2022. Востаннє, коли Віта говорила із сином, він просив приготувати йому піцу, коли повернеться з Маріуполя.

"Були великі мрії. Була наречена. Була мрія мати трьох діток. Точно дату його загибелі ми навіть не знаємо. І ми шукали їх пів року і дуже сподівалися, що вони попали в полон", - каже Віта Харчук.

Віталій - син Віти Харчук

Через пів року вона упізнала сина по татуюванню на світлинах загиблих бійців, яких поховали у Дніпрі. Тіло перепоховали у Києві. Але Віта досі не вірить, що її син загинув.

Віта Харчук

Цих жінок об’єднали біль і бажання закарбувати пам’ять своїх синів. Збірку віршів Світлана назвала "Моя Душа". Там є рядки і про сина Віти. І про багатьох бійців другої роти "Азову", які так і не вийшли з пекла Маріуполя.

Єдине чого тепер бажають матері загиблих "азовців" - дочекатися з полону тих, хто вижив у місті на березі Азова. І берегти пам’ять тих, хто навіки лишився там.

"Мені боляче, що загинув син, але ж ніхто не винен в тому, що в нього така доля. Я дуже хочу, щоб вони повернулися. Їх теж матері чекають, дружини, діти", - каже Світлана Припишна.

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Нагадаємо, як у Дніпрі врятували бойового медика.

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