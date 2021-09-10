"Не прив’язуйте мене!": у Харкові мама дівчинки розповіла про пережите дитиною у реанімації від лікарів

"Не прив’язуйте мене!": у Харкові мама дівчинки розповіла про пережите дитиною у реанімації від лікарів

До інфекційної лікарні 2-річна Аліса потрапила з двобічною пневмонією

Медичний скандал у Харкові. Там лікарі не пускали маму до хворої донечки в реанімацію, а дитя, щоб не пручалося, прив'язували до ліжка.

Про це жінка розповіла журналістам ТСН.

До інфекційної лікарні 2-річна Аліса потрапила з двобічною пневмонією. Через добу зі звичайної палати її перевели до реанімації. Відтоді, твердить мати, не бачила доньку чотири доби. Потім жінку таки почали пускали до дитини, утім лише на кілька годин щодня.

І одного разу за дверима палати почула доньчині крики, каже харків'янка. Дівчинка благала медиків не прив'язувати її до ліжка.

«Я пішла, вона, природно, почала плакати. Минуло хвилини дві-три, коли я почула крик: «Не прив'язуйте мене!». Я почула, просто палата Аліса була одразу за вхідними дверима», - каже мама дівчинки Дар’я Токарчук.

Потім жінка побачила бинти на ліжку дитини і запитала доньку, що це. «Це щоб мене зав'язувати», - відповідає дитина на відео, яке мама зробила у палаті реанімації.

Що кажуть про це у лікарні - дивіться вже о 19:30

Новини України: харківські лікарі не пускали маму до доньки в реанімацію

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