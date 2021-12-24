Не продав в'язням наркотики: у Львівській області засудили чоловіка

Чоловік взяв від засуджених 2 тис. грн, проте продав їм не наркотики.

У м. Дрогобич Львівської області до 1 року позбавлення волі засудили чоловіка, який вже відбуває покарання у в'язниці. Його звинуватили у шахрайстві, оскільки він обіцяв засудженим продати їм наркотики та обманув.

Про це йдеться у вироку Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік відбував покарання у Дрогобицькій виправній колонії. Там він пообіцяв двом іншим в'язням продати їм наркотики, проте натомість дав таблетки. За це він отримав 2 тис. грн.

Підозрюваний уклав угоду із прокурором, у якій визнав свою вину та погодився на 1 рік позбавлення волі.

Суд затвердив угоду та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України. Його засудили до 1 року позбавлення волі. Проте, оскільки засуджений уже відбуває покарання, то він перебуватиме у колонії 1 рік та 6 місяців. Також з чоловіка стягнули 1 307 грн за проведення експертизи.

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