Не просто авто чи коптер: у Львові волонтерка купила для військових справжнісінький БТР

БТР також розшукали на польській дошці оголошень, а гроші на нього збирали під час марафону.

У Львові дружина військового Орися Дем'янюк - легкоатлетка і багаторазова чемпіонка України - організувала акцію «Біжу по БТР». Пробіг відбувався і офлайн, і онлайн, а кожен учасник донатив. За місяць вдалося назбирати потрібну суму – понад мільйон гривень, йдеться в ТСН.

“Я пам’ятаю, як я перший раз написала в сторіз, що друзі, шукаю БТР, допоможіть знайти. Більшість моїх друзів посміялися: “Ти що, думаєш, то тобі ровер купити?” - пригадує Орися.

Та багаторазовій чемпіонці України з бігу, у якої брат і чоловік - учасник Олімпійських ігор Дмитро Дем’янюк – на фронті, все ж вдалося здійснити задумане.

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Запит на бронетранспортер з’явився від рідних Орисі, які добровольцями пішли воювати. Жінка вирішила зібрати кошти тим, що вміє найкраще - організувала акцію «біжу по БТР». Офлайн учасники бігли у львівському парку, також можна було бігти онлайн – реєструватися на сайті і робити благодійну пожертву. За місяць вдалося назбирати потрібну суму – понад мільйон гривень. “Якби в Україні було 10 тисяч «Орись», можливо, ми б вели трохи іншу війну”, - казали учасники марафонів.

БТР знайшли d Польщі, та поки назбирали потрібну суму, його вже купили, тож пошуки продовжили. “Брат разом із побратимами шукали БТР на різних Інтернет-платформах, так вони потрапили на БТР на польському “Оlx”, - пригадує Орися.

БТРу – півстоліття, колишній власник - поляк - проводив на ньому екскурсії, возив туристів. Коли дізнався, що БТР купують українці на фронт, то навіть частково відремонтував за власний кошт. Та попереду був ще один виклик - перетин кордону.

“Я не можу, як фізична особа, купити на себе БТР і зробити акт прийому-передачі для військових, тому я попросила пластунів мені допомогти з цим. БТР демілітаризований, у нас є документи, польська комісія це затверджувала, до цього документу ми апелювали на кордоні”, - розповідає про “оборудку” волонтерка.

“Цей БТР куплявся для того, щоб безпечно заїхати на позиції, безпечно виїхати і за необхідності забрати поранених бійців. Надіємося, що він послужить вірою і правдою, і врятує не одне життя”, - каже брат Орисі, який зараз на ротації і допомагає з ремонтом техніки.

Після ремонту БТР від Орисі вирушить на Луганщину.

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