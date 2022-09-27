"Не психуй!": 3-річний Назарко, який "підірвав" Інтернет, і далі випробовує нерви мами своїм кухарством

Відео просто записали для тата, який зараз на фронті

"Не психуй!" - відео з таким хештегом заполонило Інтернет. А почалося все з трирічного хлопчика з Волині. Ролик, де він розсипав борошно, а потім почав заспокоювати маму, поширила в тік-тоці подруга родини. Відео стало вірусним і за кілька тижнів набрало 8 мільйонів переглядів та тисячі коментарів, йдеться в ТСН.

Того дня, розповідає мама Назарка, вона готувала млинці, а потім син прийшов допомагати. Замурзаного Назара та кухню в борошні зняла для чоловіка, який зараз на фронті. "Показати, шо Назар вчергове тут уміє робити, і просто похвалилася кумі", - розповідає мама хлопчика Ольга.

Юля, донька подруги, захопилася побаченим і виклала відео в Інтернет, а на ранок не повірили очам. "Коли ми проснулися, воно починає дуже різко набирати, 13000 переглядів, 14. Ти просто оновляєш сторінку – і так один за другим, тисячі просто росли", - каже Юлія.

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Зараз уже більше восьми мільйонів переглядів і цифра продовжує зростати. А Мережу тим часом заполонили меми з хештегом "не психуй" - Це і про домашніх улюбленців і про стосунки у родині.

Під відео Назарка понад вісім тисяч коментарів. За словами дописувачів – ці кадри для них як заспокійливе. Навіть Олексій Арестович, який славиться своїми заспокоюванями, поширив це відео на своїй сторінці, підписав коротко: «А ось і зміна».

Що Назар здобуде таку славу його родина і не сподівалися. Тепер, сміються, словами хлопця, заспокоюють і себе, і родичів. Назарко ж не обіцяє припинити бешкетувати, але все тепер може обіграти фірмовим: "Не психуй!"

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