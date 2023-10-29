"Не Путін зробив їх такими": екскомандир з "Айдару" пояснив звірства росіян в Бучі і Маріуполі

Політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" (2014) Євген Дикий розповів, що коли Україна та весь світ були шоковані звірствами, які вчинили російські окупанти, зокрема у Бучі та Маріуполі, він не був здивований, адже вже бачив цей російський почерк в ході Першої російсько-чеченської війни. Жорстокість російських окупантів була аналогічною.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЄВГЕН ДИКИЙ: У нас був шанс закінчити війну у 2022 році! Але одна подія змінила ВСЕ!

"Я там надивився багато чого, тому дуже багато що мене зараз не здивувало. Людей так шокувала Буча... Мене Буча абсолютно не шокувала, бо я бачив Самашки (масове вбивство цивільних чеченців збройними силами Росії 7-8 квітня 1995 в ході першої Чеченської війни під час "зачистки" села Самашки - ред.). Це було за 20 років до того, але виглядало абсолютно так само. Вони вже тоді були такими. Як написала одна з небагатьох дійсно хороших росіянок, покійна Валерія Новодворська... До речі, я не вірю, що вона випадково загинула саме влітку 2014 року – одна з небагатьох, хто був категорично проти окупації Криму. Тьотя Лєра, царство небесне, давно вже написала: "Це не Путін зробив Росію такою, а така Росія призвала Путіна". Це абсолютна правда, вони вже були такими тоді. І не було в Чечні ніяких бурятів, були якраз класичні русаки", - пояснив він.

Дикий наголосив, те, що він бачив у Чечні – нічим не відрізняється від того, що всі інші українці відкрили для себе 2022 року. І бомбардування Грозного нічим не відрізнялися від бомбардувань Маріуполя.

"Абсолютно так само бетонобійними бомбами зносили все місто. Мені давно було очевидно, що таке рашизм, хоча ми не вживали цього терміну", - резюмував екскомандир з "Айдару".

Нагадаємо, Євген Дикий проаналізував втрати Росії та України.

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