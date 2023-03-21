Не раніше 1 квітня: коли закінчать опалювальний сезон у Києві

У Києві другий день тримається досить тепла погода. Кияни вже пишуть у соціальних мережах про надмірне тепло в квартирах та активно цікавляться, коли відключать тепло в будинках. Адже ніхто не хоче платити за обігрів вулиць.



У КМДА поки не коментують інформацію, коли планують завершити опалювальний сезон. Вочевидь, зроблять це, коли середньодобова температура становитиме +8 і з’явиться відповідне розпорядження голови.



Судячи по прогнозу погоди потрібна температура буде лише на початку квітня. А до цього містянам жити з відкритими вікнами.



Сайт ТСН.ua поцікавився у експерта, коли можуть закінчити опалювальний сезон в столиці та інших містах України.



"На жаль, в Україні немає такої системи центрального опалення, як в більшості європейських держав. Там кожен споживач може регулювати процес подання теплоносія і для цього непотрібно відключати центральне опалення. Люди роблять це самі, в залежності від погоди на вулиці. Якщо тепло – вимкнули опалення і економлять. А вже керівники компаній, які подають тепло, бачать, що обсяг споживання тепла зменшився на 20-30%. Після цього вони відключать систему", – розповідає нам Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, експерт сфери ЖКГ.



А у нас все навпаки – тепло відключать тоді, коли це питання вирішиться у владних кабінетах.



"Я вважаю, що в умовах війни ми повинні заощаджувати теплову енергію. Гадаю, можемо вже починати відключати від опалення міста на півдні країни, там де погодні умови дозволяють це зробити. Наприклад, Запоріжжя, Кривій Ріг, Миколаїв, Херсон, Одеса. Там уже можна відключати будинки від опалення та серйозно на цьому заощаджувати", – каже Олег Попенко.



Він прогнозує, що у Києві до 1 квітня не будуть відключати тепло та закінчувати опалювальний сезон. Хоча, минулого року, це було зроблено 28 березня, коли ворог був ще поруч зі столицею.



"Думаю, що в Києві до1 квітня не будуть відключати тепло, але потрібно спостерігати за картою погодних умов. Якщо тепла температура буде утримуватися та не буде похолодання у найближчі дні, то можна і в Києві починати відключати будинки від тепла. В столиці процес підключення та відключення від теплоносія займає не 1-2 дні, а як мінімум два тижні. Процес довготривалий, в Києві багато районів. Цим займається і "Київтеплоенерго", і "Єврореконструкція". Тож, поки дадуть команду, поки спустять воду в усіх будинках – це вже й буде перше квітня. Я гадаю, що починати відключати будинки від тепла в столиці потрібно вже зараз – чим раніше відключимо, тим більше зекономимо", -– додає Олег Попенко.

Нагадаємо, тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення в Україні можуть здорожчати вже найближчим часом.

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