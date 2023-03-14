Не розслабляємося: синоптикиня розповіла, якою буде погода до кінця березня

В Україні протягом останніх днів дуже стрімко змінюється погода. Тенденція наближається до того, що скоро буде переважати плюсова температура. Втім, зараз вночі стабільно невеликий мінус практично по всій території країни.

В ефірі телемарафону синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода в другій половині березня.

"Такі динамічні зміни синоптичних процесів і є прямою характеристикою березня - перехідного сезону і саме перехідного місяця. Щойно завершилася календарна зима, розпочинається календарна весна. Відповідно маємо такі динамічні зміни синоптичних ситуацій. Днями на Київщині було яскраве проходження вторинного атмосферного фронту, коли було яскраве сонце, потім на кілька хвилин налетів сніговий заряд, а потім знову визирнуло сонце. Такі погодні умови характеризують весняну погоду: мінливу, динамічну, з поривами вітру, коли відбувається глобальна перебудова синоптичних процесів з зимових на весняні", - пояснила синоптикиня.

За її словами, "поки що не розслабляємося", бо зараз залишається протистояння між зимою і весною. Птуха каже, що протягом найближчих кількох днів ймовірні опади змішаної фази саме у західних областях.

Так, у середу, 15 березня, черговий атмосферний фронт принесе на захід зниження температури: від +3 до +9°С протягом доби, а також дощ з переходом в мокрий сніг. Втім, на більшості територій буде вже без опадів, можливий невеликий дощ у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Полтавській областях. Вночі середи у західних та північних областях місцями можуть бути пориви 15-20 м/с. На Київщині відчується цей фронт в четвер.

Синоптикиня каже, що надалі фронт відходить. А тому вже другій декаді березня погода буде переважно без опадів. Активних атмосферних циклонів та фронтів до 20-х чисел не очікуєься.

"Метеорологічна весна характеризується середньою добовою температурою кілька днів поспіль вище 0°С. Безпосередньо для кожної метеорологічної станції мають бути зафіксовані ці показники. Тенденція наближається до того, що скоро буде переважати плюсова температура, але зараз маємо вночі стабільно невеликий мінус практично по всій території України", - наголосила Наталія Птуха.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що в Україні березень буде теплим. Середня місячна температура очікується 2-7° тепла, що на 2 градуси вище за норму.

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