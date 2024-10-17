“Не розумію, як люди збираються не віддавати території”: військовий різко висловився про мобілізацію в Україні

Більшість цивільних українців не готова поступатися Росії територіями і водночас не готова брати безпосередню участь у війні.

Про це бойовий медик бригади “Азов” на позивний “Око” розповів в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

Військовий розповів, що не задоволений мобілізацією в Україні.

“Я деколи дивлюсь якісь новинні групи, і новина про те, що якийсь західний політик каже, що Україні можливо доведеться поступитися якимись територіями задля припинення вогню. Я дивлюся, що там близько 20 тисяч реакцій незадоволених, обурених. Потім минає декілька днів і піднімається розмова в цій самій групі про ймовірне зниження мобілізаційного віку, і там така сама кількість незадоволених реакцій. Я просто не розумію, як тоді люди збираються не віддавати якісь території на поступки, але при цьому вони не хочуть брати безпосередню участь у бойових діях. Воно, на жаль, так не працює”, — каже бойовий медик.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Живемо в різних світах”! Бойовий медик “Азову” розкритикував цивільних українців

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