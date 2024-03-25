Як російська армія нищить населені пункти на своїй території — у РДК озвучили гучні подробиці

Армія Росії не зважає ані на своїх ворогів, ані на жителів власних територій, оскільки для них це просто ресурс. Тому тактика війни у себе вдома нічим не відрізняється. Знищення власних населених пунктів — цілком у стилі росіян.

Таку думку висловив начальник штабу РДК Олександр на псевдо “Фортуна” в інтерв’ю журналістці ТСН Марії Васильєвій для її проєкту “Ремарки”.

Понад 300 КАБів на Козинку

По одній тільки Козинці армія РФ випустила близько 323 КАБів, розповів Олександр “Фортуна”. “Вони (КАБи — Ред.) не влучили на лінію фронту, не влучили по бійцях ЗСУ. Вони були утилізовані все ж таки на території РФ”, — додав він.

Чому командування РФ вирішило знищити Козинку

На думку начальника штабу РДК, Козинку командування РФ вирішило знищити через те, що російські піхотні формування не мали успіху на цьому напрямку, тобто всі піхотні формування, які заходили на територію Козинки, Гори-Подолу, Заріччя, були знищені.

“Ми просувались і просуваємося далі, розвиваємо наступальний успіх. Відповідно єдиний спосіб зупинити — це або артилерія, яка доволі слабко використовувалася і не дуже професійно, а також КАБи, яких у Росії доволі велика кількість. Вони мають великий фактор ураження. Коли протягом години на одну позицію починають кидати 5-6 КАБів, психологічно людям це важко витримувати”, — прокоментував він.

Як російська армія воює на своїй території

Тактика війни на своїй території у росіян не відрізняється, наголосив Олександр “Фортуна”: “Насправді на третьому році війни, мені здається, вже будь-яка розсудлива людина повинна зрозуміти і прийняти як факт, що армія РФ не рахується ні з тими, кого вона вважає своїми ворогами, ні зі своїми територіями і людьми, які на них проживають, оскільки для них це просто ресурс”.

“Ми, передбачаючи подібний сценарій, неодноразово офіційно закликали регіональну владу, а також федеральну до забезпечення організації гуманітарних коридорів для того, щоб вивезти мирних жителів. Зі свого боку ми організували гуманітарний коридор. Була доволі велика кількість мирних жителів, яких вивозили, які нам писали і просили їх вивезти. Ми забезпечували евакуацію”, — сказав начальник штабу РДК.

Регіональна влада Бєлгорода, зауважив він, замість того, щоб організувати евакуацію, організувала блокпости на підʼїздах до Бєлгорода, і ті мирні громадяни, які хотіли евакуюватися вглиб Росії, розверталися і їхали назад для того, щоб мати можливість проголосувати.

“Тобто евакуацією не займався ніхто. Відповідно армія РФ використовує КАБи, РСЗО у вигляді “Градів”, останніми днями використовує фосфор, чудово усвідомлюючи, що там перебуває доволі велика кількість мирних жителів”, — підкреслив Олександр “Фортуна”.

Чому влада РФ не провела евакуацію і до чого тут вибори

На думку начальника штабу РДК, основним завданням було повне замовчування того, що відбувається на кордоні, нульове інформування жителів прилеглих населених пунктів, аби не створювати паніку і аби не було якогось соціального вибуху.

“Всі робили вигляд, що нічого не відбувається до 17 числа. Тільки після цього зʼявилися якісь заяви. До цього людьми ніхто не займався, як і зараз в цілому”, — резюмував він.

Нагадаємо, наступальний потенціал російських добровольців розвивається силами прихованого пересування. Це окремі загони, які проникають углиб, закріплюються та контролюють сіру зону. Про просування РДК на території РФ та подальші плани можна почитати за посиланням.

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