Не сказав, що одружився — отримав штраф 17 тисяч: чим закінчилася історія військовозобов’язаного

На військовозобов’язаного наклали штраф 17 тисяч гривень, бо не повідомив ТЦК та СП, що одружився.

Про такий випадок в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповіла адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась.

Вона пояснила: в правилах військового обліку зазначено, що навіть про зміну сімейного стану військовозобов'язаний повинен повідомити ТЦК та СП протягом семи днів.

“Але одразу зазначу: цей обов’язок не стосується даних, які ми маємо уточнити протягом 60 днів — це трошки інша норма і вона встановлена в зовсім іншому нормативному акті”, — каже адвокатка.

Вона розповіла про цікаве судове рішення з власної практики. Воно набрало закону і сили 24 червня 2024 року.

Анастасія Кондрась / Фото: ТСН.ua

“Про те що військовозобов’язаний не повідомив до ТЦК та СП про те, що він одружився, що в нього народилися діти. І на нього наклали штраф у розмірі 17 тисяч вже за тим законодавством, яке почало діяти від 19 травня. Такий штраф оскаржили в судовому порядку. І суд сказав, що якщо ТЦК та СП мають змогу отримати такі дані з реєстру актів цивільного стану, то відповідно до відповідальності таку людину притягнути неможливо”, — розповіла Анастасія Кондрась.

За її словами, це позитивна судова практика, і в майбутньому ми можемо сподіватися, що навіть ті особи, які протягом 60 днів не уточнили дані, в окремих випадках зможуть оскаржувати штрафи.

“Наприклад, чоловік є фізичною особою-підприємцем і дані про нього є у відповідному реєстрі. Ми знаємо, що ФОП реєструється за місцем реєстрації людини. Тобто фактично вже відоме місце реєстрації, телефон і пошта — всі ці дані є у реєстрі фізичних осіб підприємців, і ТЦК та СП може їх побачити. Тобто коли людина, яка є ФОПом, дані свої не уточнила, але ТЦК та СП може ці дані взяти з реєстру, ми можемо говорити про те, що якщо буде накладений штраф у судовому порядку ми зможемо його успішно оскаржити”, — каже адвокатка.

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