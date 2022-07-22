Не слід демонізувати Білорусь: голова військової розвідки прокоментував "ймовірний наступ"

Білорусь втринадцяте подовжила військові навчання біля кордону України. У зв'язку з цим керівник української військової розвідки Кирило Буданов в ефірі єдиного телемарафону розказав, чи збираються ці навчання переходити у наступ, чи це вже така певна стабільність на кордоні.

"Це абсолютно стабільні дії, все ми це відстежуємо. Не слід демонізувати ситуацію з Білоруссю і якось сильно остерігатися певних дій звідти. Це дуже чудовий приклад – Білорусь мала нас атакувати разів десь п'ять, мабуть, за цей час. Якщо слідкувати за усім цим мотлохом, який вкидається через ЗМІ. Я вам ще раз кажу: нічого зараз там не буде", - наголосив Буданов.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів про дві реальні загрози з боку Білорусі. За його словами, це - російські ракетні війська та російські пілоти, які можуть завдавати ракетних та авіаударів по території України.

Білорусь готується до війни, нові рубежі на фронті, звільнення Херсона та зброя зі США - Жданов в ТСН

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