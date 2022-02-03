"Не спілкуюся з багатьма спортсменами": як на зимових Олімпійських іграх дотримуються протиепідемічних обмежень

"Не спілкуюся з багатьма спортсменами": як на зимових Олімпійських іграх дотримуються протиепідемічних обмежень

В залі всі мають сидіти в масках, але дотримуються цього обмеження - приблизно, як і повсюди в світі.

Цьогоріч перед відкриттям зимових Олімпійських ігор в Пекіні вже зробили близько мільйон тестів у так званій "олімпійській бульбашці" — 160-кілометровій зоні, де в Пекіні мешкають, їздять і змагатимуться іноземці. Навіть у Токіо, де торік відбулася Літня олімпіада, настільки суворих заходів медичної безпеки не дотримувалися. Дехто з іноземних журналістів скаржиться, що відчуває себе мало не в'язнями, адже спілкуватися з місцевими можуть тільки через ґрати.

Про це 3 лютого йдеться в сюжеті ТСН о 19:30.

Також читайте Свідомо поїхав під потяг: на Рівненщині внаслідок зіткнення вантажівки й локомотива постраждав машиніст

Зранку у лоббі готелю, де мешкає іноземна преса, розпорошують дезінфекційний засіб. Кожен день починається з обов’язкових тестів. Перед тим як сісти до автобуса, преса проходить перевірку на безпеку. Спершу треба показати перепустку, за якою прилад зчитає свіжий результат тесту.

Тут дезінфікують навіть сканери. На вулиці вже чекає автобус. Від зовнішнього світу - звичайного Пекіна і його жителів - готель відгороджений парканом та охороною. Це - так звана бульбашка. Ні з ким назовні іноземці не контактують.

Автобус рухається спорожнілими вулицями по виділеній трасі. Жодних тисняв, якими Пекін відомий на весь світ. Такі огорожі по всьому маршуту - до зони преси. Так само живуть і олімпійці.

"Дуже боюся, дуже перестраховуюсь. Навіть не спілкуюся з багатьма спортсменами, з якими спілкувався до цього часу. Обмежую якісь контакти, привітання, просто поглядами зустрічаємось - "hello, hello" і все", - розповідає ковзаняр Олег Гандей.

Експерт з санітарного контролю Пекінської Зимової Олімпіади Чень Чжао каже, що є два традиційні засоби стерилізувати речі: перший - розпорошувати хімічні реагенти, але для паперу і електроніки він не годиться, бо лишає плями. Отже вони користуються ультрафіолетовим випромінювачем, він на 99% ефективний.

В залі всі мають сидіти в масках, але дотримуються цього обмеження - приблизно як і повсюди в світі. Між робочими місцями - захисний пластик.

"Мабуть, нам дійсно безпечніше не контактувати ні з ким, хто живе в Китаї... але мене хвилює, що трапиться, якщо хтось все ж захворіє всередині. Ми тут наче у в'язниці, відрізані від світу. Я сама дуже боюся захворіти", — каже репортерка з Південної Кореї Юндзі Чо.

Також читайте Дивовижне повернення Чака: чотирилапий мандрівник за два тижні подолав півтори тисячі кілометрів

Для інфікованих - зокрема і двох українців - біатлоністки Олени Білосюк та фігуриста Івана Шмуратка - передбачена ізоляція, вийти з якої вони зможуть тільки після негативного тесту.

"Це незручно, звісно. Спершу ми робимо тести до приїзду сюди, потім щодня перевіряємося тут... але ні, я не скаржуся. За умов пандемії доводиться ізолювати людей, аби вони не рознесли вірус", — каже фотограф Роберт Стронг.

Усього в зачиненій антиковідній зоні зараз зібралося приблизно 60 тисяч людей - журналістів, волонтерів, спортсменів. Вона поділена на три частини, зосереджені навколо стадіонів. Подивитися на гостей з-за кордону жителі Пекіна можуть лише через ґрати. Перша олімпіада, де в олімпійському селищі не роздаватимуть безкоштовні презервативи. В історії вона залишиться під назвою "ковідні ігри".

Автори: Яна Слєсарчук, Вікторія Ніконенко.