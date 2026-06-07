Не спішіть купувати: коли на прилавках з'являться солодкі та дешеві українські ягоди

Українські ринки вже завалені першою полуницею та черешнею, проте покупці скаржаться, що ціни «кусаються» / © ТСН

Реклама

Як природа і погода позначилася на полуниці та решти смаколиків — черешні, абрикос, персиків. Чи навчили наших аграріїв кількаетапні травневі заморозки, які були минулого року і завдали значних збитків. Окрім погоди, на роботи фермерів суттєво вплинув конфлікт в Ормузькій протоці, адже ціна палива і добрив шалено підскочила.

То що маємо в результаті — чи солодкі полуниці, по якій ціні черешні і чи побачимо ми взагалі українські абрикоси, про це йдеться в сюжеті ТСН Тижня.

Черешні, полуниці, абрикоси — на прилавках повно фруктів, але покупці скаржаться, що ціни «кусаються».

Реклама

Споживачі жаліються, але й фермерам не легко.

Цьогоріч купуючи черешню, ви ще й сплачуєте за війну в Ірані. Однак ми підкажемо, коли буде фруктовий цінопад.

«Найнижці ціни будуть з 5 до 15 липня», — зазначають експерти.

Одещина

Сезон навіть для тепличників почався більше пізніше.

Реклама

Агроном Катерина каже, навіть у більш контрольованому вирощуванні в теплиці цьогоріч були свої погодні нюанси. Тут вирощують полуницю.

«У нас була ожеледиця у багатьох тепличників. Це порізало плівку, теж внесло свої коригування», — зазначає вона.

Такі фактори закономірно впливають на те, скільки ягід зібрали і на її ціну. Лише днів 10 тому почали збирати ягоду з ґрунту. Полуницю збувають лише у місцеві супермаркети. Везти кудись, приміром, до Києва — не вигідно.

«Транспортні витрати наразі великі. Фуру ти не повезеш, її дуже важко збути одним махом. Бусіки — це заправка, бусіки — це водій наразі, який може туди це довести», — каже агроном Катерина Білан.

Реклама

А ще один чинник — брак чоловічої робочої сили.

«Вже стільки жінок за кермом, але ми розуміємо, на жіночі плечі зараз впало дуже багато. Привезти. Вона сама, скоріше за все, це завантажила. Вона чи здала там на прийомці, чи стоїть торгує на ринку. Потім їй треба доїхати, накормити дітей, знову вантажитися», — розповідає агрономка.

Раніше тут вирощували і черешні. Але відмовилися і викорчували сад.

«В нас квітень був цікавий, тому закладати якісь там сподівання чи фінансовий план щодо ягід, черешні — це дуже важко», — пояснює вона.

Реклама

Прикарпаття

Фермер Анатолій показує, як у його вишневому саду позначилися квітневі приморозки. Були не великі, порівняно з минулим роком. Торік було -6 у травні. Цьогоріч в квітні — лише мінус один.

«Залежно від сорту. Ранніші сорти більші посипалися, середні менші, а пізні теж дужче посипалися», — каже фермер Анатолій Далибожик.

Хоч ця весна була більш сприятливою, без втрат врожаю все одно не обійшлося.

«Треба зрозуміти, що погода була, 7 днів був дуже холодний тиждень. І ми навчилися зберігати, ми фактично зберігли цвіт, зберігли ще фактично чуть-чуть маленьку вишеньку, але потім вона почала очищення і фактично, я думаю, на яких сортах 50% осипалося, на яких 30%, на яких 20%», — пояснює фермер.

Реклама

Однак врожай середнього сорту дозрівання — добрий. Тож ціни на нього для споживачів будуть приємними.

«Я думаю, що найнижчі ціни будуть з 5-го по 15-ти липня. До цього буде велика ціна і після цього буде велика ціна», — припускає Анатолій.

Які ціни у регіонах

Давайте ближче до цін. Почнемо з півдня. В Одесі суцільні полуничні гори.

«Південь везе, Бессарабія, Ізмаїл, Кілія. Ціна чуть подешевшала, була дорожча, в районі 200. Зараз 180, 160. Але погода, дощі, полуниця мокра, гниє. І не солодка, середня. Чекаємо погоди», — каже продавець з Одеси.

Реклама

Утім покупцям такі ціни не до смаку. Черешні чимало. Домашня — 150 гривень.

«Є (черешня — Ред.). Тільки вона трохи не така солодка, як хотілося би, тому що були дощі. Черешня тільки починається. Отака дрібненька, теж наша, Одеська область. І маємо трошки Греції. Греція — 600, а наша — 350. Такої ціни 50, 70 як було таких цін не буде», — зазначає продавчиня

У столиці ціни відповідні. Тут на ярмарку їх малюють так, аби не злякати покупців. 35 гривень за 100 грамів черешні.

Утім є й дешевше — 200, 250 гривень за кіло.

Реклама

«Звичайно буде дешевшати. Це ж тільки перша Закарпатська черешня. Іспанію, Грецію ми вже наїлись», — заспокоює продавчиня з Києва.

Черешенька — 400-350 гривень. Цінники є й вищі. Але й ягода — чорнюща — продавчиня каже — Закарпатська. Везуть черешню вже й з Черкащини та Миколаївщини. Утім покупців ціни не надто зупиняють.

«Нормально, ще ж рано для неї. Раніше була ситуація, пам’ятаю, по 800 гривень я там знаходила», — діляться покупці.

А от українських абрикосів ще ніде немає. Зарано. На прилавках лише імпорт — Іспаня, Азербайджан — від 180 гривень за кіло. Нектарин і персик — по 150 гривень.

Реклама

«Якщо ми подивимося на цінники, то побачимо, що в минулому році, в цей період часу, не говоримо за оптову, а розрібна реалізація здійснювалася в межах 150-180 гривень, то сьогодні ціна в реалізації здійснюється порядка 250 гривень за кілограм. Тобто у нас суттєво виросла ціна майже на 50%», — каже заступник голови Всеукраїнської агарної ради Деним Марчук.

Тут і ціни на пальне і добрива, а ще закладені на зберігання — тобто електроенергію. Яка для товаровиробників значно вища.

«Дефіциту не буде, тому що, насправді, ми маємо досить такий розширений імпорт, який присутній завжди на території України», — пояснює Марчук.

Через погоду сезон розпочався пізніше. Тож і ціни на ранні фрукти ще високі. А відтак, ласунам ягід та фруктів радять дочекатися хоча б другої половини червня, а краще липня — тоді і вітамінів на прилавках буде значно більше і ціни приємнішими.

Реклама

Дата публікації 22:30, 07.06.26 Кількість переглядів 8 Ціни — шок! Коли подешевшає черешня та де зникли українські абрикоси?

Раніше економісти розповіли, які товари здешевшають у червні перед осіннім стрибком цін.

Новини партнерів