Не сподобалась картопля: на Хмельниччині чоловік до непритомності побив дружину через несмачний обід

Не сподобалась картопля: на Хмельниччині чоловік до непритомності побив дружину через несмачний обід

Потерпіла на суді пробачила кривднику.

У Хмельницькій області чоловік жорстоко побив дружину, бо під час обіду йому не сподобалась картопля. За це його засудили до 1 року і 6 місяців іспитового терміну.

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Про це йдеться у вироку Летичівського районного суду Хмельницької області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, подружжя виховує двоє малолітніх дітей. 16 січня 2022 року під час обіду між чоловіком та дружиною стався скандал. Тоді чоловік жорстоко побив дружину. Для цього він обмотав руку мокрим рушником та гамселив потерпілу. Через знущання жінка знепритомніла. Згодом медики діагностували у неї тілесні ушкодження середньої тяжкості.

На суді потерпіла розповіла, що 16 січня о 14:00 вони обідали. Коли діти пішли до своєї кімнати, чоловік почав кричати на неї через "неправильно приготовану картоплю". Потерпіла стверджує, що вона просто мовчала. Тоді чоловік намотав на руку кухонний рушник та жорстоко її побив. Через годину нападник повернувся та знову побив потерпілу. Через це вона знепритомніла. Наступного дня її чоловік разом з дітьми пішов до лікарні, тоді вона також звернулась за медичної допомогою. Попри те, потерпіла заявила, що пробачила кривднику та не має до нього претензій.

Підозрюваний на суді провину визнав і розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.122 КК України та засудив до 1 року та 6 місяців іспитового терміну. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Хмельницькій області затримали жінку, яка з ножем накинулася на чоловіка. Постраждалий перебуває у медзакладі, а його дружині загрожує покарання.

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