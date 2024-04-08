Не сподобалося, що діти розважалися: подробиці загадкового вбивства у Київському фунікулері

Конфлікт у вагоні підйомника закінчився розбитим склом та смертю.
Вбивство на станції Київського фунікулеру розслідує Державне бюро розслідування. Про це сайту ТСН. ua повідомили у поліції Києва.
Що відомо про ситуацію
Надаємо, що вчора у вечері на станції Київського фунікулеру стався конфлікт муж пасажирами. Повідомлялося, що один з них розбив скло в вагоні фунікулера і уламком поранив у горло іншого.
На місці інциденту було багато крові. Поранений загинув на сходах станції.
У соціальних мережах пишуть, що загиблому було лише 16 років. Хлопець з компанією однолітків гуляв Подолом, а потім вирішили проїхатися фунікулером.
Як пишуть друзі загиблого, у вагон зайшов військовий без розпізнавальних знаків і йому не сподобалося, що підлітки розважаються.
Відбулася словесна перепалка, на тему чи готові хлопці захищати Батьківщину. А коли вагон фунікулера зупинився, хлопця, який виходив останнім з вагону штовхнув чоловік у формі. Потерпілий розбив головою скло і порізався, а вже на сходах стікав кров’ю, бо була ушкоджена сонна артерія.
Що кажуть у поліції?
"Всі питання до ДБР. Слідчі дії щодо цього трагічного випадку проводили працівники ДБР", - розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва.
Там не змогли пояснити, чи був учасники конфлікту військовими.
У пресслужбі ДБР нам повідомили, що станом на зараз не готові коментувати інцидент, який стався на Київському фунікулері.
"Усі деталі згодом", - повідомили у ДБР.
У комунальному підприємстві "Київпастранс" кажуть, що усі пошкодження на фунікулері усунуті і сьогодні зранку він відновив роботу. Там додають, що деталі конфлікту та інформація про його учасників – їм невідомі.
З власних джерел у правоохоронних органах сайт ТСН.ua дізнався, що загиблому ще не виповнилося 18 років.
"Між пасажирами сталася бійка. Людина, яка була у формі не зовсім військовий, він працює у органах, які лише мають до цього стосунок. Чоловік штовхнув хлопця, той впав і головою розбив скло. А також отримав смертельний поріз шиї. Нападника затримано", - повідомили правоохоронці.
Раніше повідомляли, що загиблий народився 2007 року, тобто йому було лише 16 років. На місце приїхали медики та поліція.
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