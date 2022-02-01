“Не страшно, хоч і трохи огидно”: колишній голови “Нафтогазу” прокоментував обшуки в своєму будинку

“Не страшно, хоч і трохи огидно”: колишній голови “Нафтогазу” прокоментував обшуки в своєму будинку

Андрія Коболєва вважають причетним до виведення з власності держави понад 300 мільйонів кубометрів газу.

Слідчі Державного бюро розслідувань навідалися до приватного будинку колишнього керівника НАК “Нафтогаз Україна” Андрія Коболєва. Відео з камер спостереження, на яких видно, як силовики перелізали через паркан, Коболєв оприлюднив у соцмережі. За його словами, у той час він гостював у друзів у Чернігівській області, але прилетів, щойно отримав повідомлення від охоронців будинку.

Про це йдеться у вівторок, 1 лютого, в сюжеті ТСН.19:30.

Слідчі ДБР підозрюють Андрія Коболєва в тому, що два роки тому, перебуваючи на посаді очільника “Нафтогаз України”, він протиправно підписав документи, які дали змогу вивести з власності держави понад 300 мільйонів кубів газу. Вони пішли на сплату боргів приватним компаніям - держава заборгувала їм іще на початку 2000-х.

Збитки слідчі оцінюють у понад два мільярди гривень.

Натомість сам Коболєв називає обшуки спробою його дискредитувати або залякати.

“Мені не соромно і не лячно пояснювати будь-які свої рішення на посаді голови компанії та лідера команди. Тому налякати мене чи передавати привіти немає жодного сенсу. Не страшно, хоч і трохи огидно”, - заявив він.

Тим часом слідство продовжує перевіряти інформацію щодо правомірності повернення боргу комерційним структурам, що виник понад двадцять років тому. Досудове розслідування триває.

Слідчі ДБР провели обшук у будинку голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва | Новини України

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань підтвердили, що проводили обшук у колишнього керівництва НАК "Нафтогаз України".

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