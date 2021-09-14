Не створював сім’ї, щоб не стримувала від фронту: у Запоріжжі попрощались із вбитим бійцем Денисом Германом

Не створював сім’ї, щоб не стримувала від фронту: у Запоріжжі попрощались із вбитим бійцем Денисом Германом

Чоловік загинув від осколків цими вихідними.

У Запоріжжі прощаються з бійцем Денисом Германом, який загинув на Донбасі під час масованого обстрілу наших позицій цими вихідними.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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Він служив у складі розвідувального батальйону. Побратими кажуть: ворожа артилерія почала працювати близько третьої години ночі, під час обстрілу поранення дістали одразу кілька українських військових. Денис загинув від осколка.

В останню путь бійця проводжали на Алеї героїв. Пам'ять військовика вшанували хвилиною мовчання. Попрощатися з хлопцем прийшли рідні, волонтери та бойові побратими.

За два тижні Денису Герману мало би виповнитися 32 роки. У нього залишилися батьки та сестра.

«Як сказала його мама, він боявся одружуватись. Говорив, що у такий тяжкий час повинен бути на фронті, а сім’я може його стримувати, і таке інше. Тобто він усвідомлено зробив свій вибір», - запевняє заст командира в/ч. А 1035 Едуард Копитник.

Новини України: у Запоріжжі прощаються з бійцем Денисом Германом, який загинув на Донбасі

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